Курс валют во вторник 25 августа: что будет с долларом и евро

Спекулянты пытаются раскачать курс доллара на мелких суммах.
После трехдневных выходных, связанных с празднованием Дня Независимости - валютный рынок 25 августа быстро войдет в свой обычный ритм.
Особенно расхолаживаться клиентам некогда - впереди окончание месяца и активные расчеты по закрытию этого отчетного периода.
Сегодня котировки по состоянию на 10:45 на наличном рынке находились на уровне 27,376/27,448 грн/$ (покупка/продажа).
Наличный рынок в пятницу открывался в диапазоне 27,32-27,40 грн/$.
"В течение дня предложений на продажу валюты было мало, поэтому к полудню наличный курс начал расти, и к вечеру зафиксировался на уровне 27,42-27,50 грн/$", – говорит Юрий Ефремов.
25 августа. Это шестые лунные сутки в знаке Скорпион. Время благоприятно для сбора информации, оценки персональных возможностей и компетентности сотрудников, поиски вдохновения и закладки фундамента для развития своего бизнеса.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.
День лазанья по деревьям, День топлес и День рождения консервной банки и на свет появился знаменитый актер Шон Коннери – об этих и других событиях 25 августа
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