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25.08.2020  12:48   

Курс валют во вторник 25 августа: что будет с долларом и евро

Спекулянты пытаются раскачать курс доллара на мелких суммах.


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После трехдневных выходных, связанных с празднованием Дня Независимости - валютный рынок 25 августа быстро войдет в свой обычный ритм.

Особенно расхолаживаться клиентам некогда - впереди окончание месяца и активные расчеты по закрытию этого отчетного периода.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:45 на наличном рынке находились на уровне 27,376/27,448 грн/$ (покупка/продажа).

Курс валют 25 августа - банкиры сказали готовиться к росту курса доллара - фото 4

Наличный рынок в пятницу открывался в диапазоне 27,32-27,40 грн/$.

"В течение дня предложений на продажу валюты было мало, поэтому к полудню наличный курс начал расти, и к вечеру зафиксировался на уровне 27,42-27,50 грн/$", – говорит Юрий Ефремов.

Курс на черном рынке

  • USD 27,434/27,522;
  • EUR 32,163/32,291;
  • RUB 0,366/0,372.

Курс валют 25 августа - банкиры сказали готовиться к росту курса доллара - фото 5

 

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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