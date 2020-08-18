18.08.2020 11:55

Валюта во вторник 18 августа: стоит ли ждать новых сюрпризов по курсу доллара и евро

Спекулянты ожидают укрепления гривны а НБУ будет выходить на рынок с новыси закупками.



://facebook.com

Основной причиной превышения предложения валюты над спросом была необходимость проведения у бизнеса расчетов с бюджетом. Нехватка гривны спровоцировала снижение котировок на межбанке и опосредованно на наличном рынке, где курсы обменников также просели.

Вторник продолжит тенденции этой недели и основным мотиватором для рынка останутся бюджетные расчеты клиентов. С учетом приближения затем длинных выходных в связи с празднованием Дня Независимости Украины - компании подпирает время по этим операциям, а также по финансированию своих текущих гривневых хозяйственных затрат.Это позитивно будет отражаться как на поведении курса на межбанке, так и на статистике торгов. На вторник «Минфин» прогнозирует продолжение активной деятельности всех клиентов на валютном рынке и объем операций в пределах до $230-260 млн при совершении до 510-650 сделок. Общий позитивный настрой для гривны сохранится.

Периодически при избытке предложения валюты на торгах мы будем наблюдать выходы Нацбанка с интервенциями по покупке доллара и его ценники будут главным ориентиром для клиентов и банков.

Кроме этого, сыграет свою роль в активизации 18-го и 19-го августа ресурсного и валютного рынков аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ и расчеты по нему, которые пройдут завтра. После консультаций с первичными дилерами чиновники оставили к продаже гривневые облигации сроком на 189 и 714 дней и долларовые на 232 дня. Наличие к продаже валютных облигаций существенно увеличит общий объем размещения ОВГЗ на аукционе. Мы прогнозируем со стороны местных игроков спрос и на гривневые бумаги, и на валютные. А вот нерезиденты будут в основном покупать облигации в валюте.

Спекулянты продолжат работать в формате « в две стороны» на межбанке и играть на разнице наличного и безналичного курсов, а также попытаются воспользоваться нехваткой гривны на рынке в период бюджетных платежей у клиентов и сыграть «на понижение». Помогут им зарабатывать и скачки курса евро относительно гривны, так как евровалюта в очередной раз начала ралли в паре евро/ доллар и периодически с утра уже пробивает порог в 1,19 доллара, что опосредованно влияет и на соотношение евро к гривне.

На наличном рынке большинство владельцев обменок при выставлении своих ценников продолжит ориентироваться на котировки межбанка и будет работать в формате «с оборота» со средним уровнем спреда по доллару - в пределах 15-20 копеек, но расширит его по евро - в пределах 20-35 копеек.

Курсы межбанка по прогнозу «Минфина» на вторник 18 августа будут находиться в пределах: доллар - коридор 27,10 - 27,35 гривен, евро - коридор 32,14 - 32,60 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах: доллар - коридор котировок покупок и продаж 27,10 - 27,50 гривен, евро - коридор 31,80 - 32,65 гривен.