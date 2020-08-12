12.08.2020 14:24

Курс доллара и евро в среду: чего ожидать от валюты

В ближайшее время гривна, вероятно, попробует на прочность отметку 27,5 грн/$



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В среду на валютном рынке четыре основных фактора будут влиять на поведение и настроение участников торгов 1) Расчеты по вчерашнему аукциону Минфина по размещению ОВГЗ. Чиновники продали облигаций на 10,1 млрд гривен, в том числе валютных на $189,8 млн и гривневых - почти на 4,88 млрд гривен. Сегодня покупатели должны перечислить в бюджет эти суммы, что отразится на состоянии как ресурсного, так и опосредованно валютного рынков;

2) Хозяйственная деятельность предприятий. Несмотря на сезон летних отпусков - клиенты должны обеспечивать свою текущую деятельность, оплачивать сырье и материалы, а также им скоро предстоят авансовые расчеты с персоналом за первую половину августа и бюджетные платежи. Дефицит гривны у компаний-экспортеров на фоне постепенно снижающихся котировок межбанка - стимулирует активную продажу ими валютной выручки для финансирования своих текущих гривневых затрат;

3) Поведение нерезидентов и крупных игроков рынка. Иностранцы продолжают выходить из украинских гривневых облигаций и постепенно выкупают на межбанке необходимые им объемы валюты, но продолжат это делать небольшими траншами, чтобы «не взрывать» котировки в течение дня. А малообъемный летний рынок к тому, что любые выходы крупных клиентов с покупкой /продажей валюты от $10-15 млн способен полностью менять курсовой тренд на торгах. В среду межбанк останется полностью зависим от курсовых задач крупных клиентов.

4) Поведение спекулянтов, интервенции НБУ и состояние наличного рынка.

Спекулянты продолжат зарабатывать в основном в формате «в две стороны» и за счет разницы наличного и безналичного курсов, но при выходе на торги крупных игроков будут пытаться раскачать котировки в течение сессии.

Нацбанк выходил на торги в понедельник -вторник с покупкой небольших объемов излишка доллара и этим удерживал его курс от более серьезного проседания с целью в 27,50 гривен за доллар. НБУ и сегодня при благоприятной ситуации постарается пополнить резервы, что будет сдерживать давление на курс.

Наличный рынок останется заложником поведения межбанка и свои ценники будет выставлять оглядываясь на котировки безналичной валюты. Своей игры «на повышение» или «на понижение» сейчас владельцы обменок вести не будут, а продолжат работать в формате « с оборота» со спредом между покупкой продажей по доллару в 15-20 копеек и по евро - в 20-30 копеек.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:25 на наличном рынке находились на уровне 27,549/27,634 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне наличный рынок был стабилен. Во вторник американская валюта торговалась в коридоре 27,35- 27,80 грн/$, в евро – в пределах 31,90-32,80 грн/евро.

"На востоке страны, как обычно, немного повыше курс – 27,65-27,75 грн/$. А в центральной части и на западной Украине котировки чуть ниже – 27,55-27,65 грн/$", – отметил в беседе с UBR.ua Андрей Олейник.

Курс на черном рынке