10.08.2020 11:27

Курс доллар и евро: чего ожидать в понедельник 10 августа

Межбанковский рынок в ожидании валюты от аграриев



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Официальный курс доллара на понедельник, 10 августа, установлен Нацбанком на уровне 27,64/$, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро, в свою очередь, потерял в цене еще 11 копеек, – его курс составил 32,68 грн/евро.

Валютный рынок в понедельник продолжит тенденции начала августа с поправкой на сезон летних отпусков. Несмотря на карантин и последствия коронавируса - отпускной сезон в самом разгаре, что отражается на деловой активности клиентов. Учитывая наличие необходимых объемов предложения на межбанке - местные покупатели продолжат активную торговлю по курсу и не будут торопиться со скупкой валюты, а нерезиденты применят уже отработанную ими тактику покупок валюты небольшими объемами в моменты максимально низких котировок в течение сессии. Это не создает дополнительного давления на курс и не позволяет спекулянтам активно его раскачивать.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:05 на наличном рынке находились на уровне 27,601/27,681 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, в пятницу средний курс американской валюты в обменных пунктах страны составил 27,5-27,8 грн/$. По сравнению с предыдущим днем, доллар в покупке упал в цене на 2 копейки, а в продаже подорожал на 3 копейки.

Евро в покупке подешевел на 6 копеек, а в продаже – на 5 копеек. Средний курс евровалюты на наличном рынке в пятницу составил 32,31-32,90 грн/евро.

Курс на черном рынке