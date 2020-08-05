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05.08.2020  11:51   

Курс доллара и евро в среду 5 августа: что может существенно изменить котировки

На фоне курсовой гонки доллара и евро гривна сдает позиции.


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С одной стороны - сегодня расчеты по вчерашнему аукциону Минфина по размещению ОВГЗ. Покупателям надо перечислить в бюджет порядка 10, 2 млрд гривен.И хотя значительная часть этих средств - это будут деньги тех же госбанков от предыдущих погашений облигаций - такие гривневые объемы расчетов отразятся как на поведении ресурсного, так и опосредованно - валютного рынков.

С другой стороны - сами клиенты уже вошли в обычный деловой ритм, потратили основную сумму возмещений НДС, выплаченных им государством в конце июля и компаниям нужна гривна для финансирования своих хозяйственных операций. 

Кроме этого, активизируются как спекулянты, которые сейчас вовсю зарабатывают как на скачках курса евро на международных площадках, так и за счет разницы наличного и безналичного курсов. Но они же не прочь и покачать курс в течение дня, подстраиваясь под действия крупных игроков.

Дополнительно к этому сегодня на торги выйдут и иностранцы - часть с покупкой валюты под свои выводы валюты после погашений ОВГЗ.

Пока не торгах ни в понедельник, ни во вторник не появлялся Нацбанк. Выкупать ему было просто нечего.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:14 на наличном рынке находились на уровне 27,749/27,853 грн/$ (покупка/продажа).

Доллар подорожал - курс валют на 5 августа - фото 4

Напомним, в среду после резкого скачка с 27,61-27,69 во вторник до утренних 27,78-27,82 грн/$ котировки на наличном рынке к середине дня снизились до прежних 27,74-27,77 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 27,644/27,741;
  • EUR 32,411/32,553;
  • RUB 0,373/0,378.

Доллар подорожал - курс валют на 5 августа - фото 5

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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