Первый рабочий день августа: что будет с курсом

Понедельник пройдет достаточно интересно на валютном рынке, но без особых объемов операций. Основная причина низкой статистики торгов — фактор начала месяца. Клиенты и сами банки подводят итоги прошлого отчетного периода, а также окончательно формируют свои планы по хозяйственным операциям на новый месяц. Это традиционно сокращает объемы сделок на межбанке в первый рабочий день каждого месяца и делает рынок обычно активным лишь после 11 часов. 3 августа не станет исключением из правил.
Курс в обменниках
Сегодня котировки по состоянию на 11:22 на наличном рынке находились на уровне 27,642/27,723 грн/$ (покупка/продажа).
В пятницу около отметки 27,7 грн/$ топтался и наличный рынок – в пятницу он открывался котировками 27,58-27,67 грн/$, а к середине дня диапазон сузился до 27,60-27,66 грн/$.
Курс на черном рынке
- USD 27,592/27,688;
- EUR 32,298/32,426;
- RUB 0,369/0,376.