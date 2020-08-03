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03.08.2020  12:34   

Первый рабочий день августа: что будет с курсом

Рынок переваривает закрытие июля и поступающие оперативные экономические данные


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Понедельник пройдет достаточно интересно на валютном рынке, но без особых объемов операций. Основная причина низкой статистики торгов — фактор начала месяца. Клиенты и сами банки подводят итоги прошлого отчетного периода, а также окончательно формируют свои планы по хозяйственным операциям на новый месяц. Это традиционно сокращает объемы сделок на межбанке в первый рабочий день каждого месяца и делает рынок обычно активным лишь после 11 часов. 3 августа не станет исключением из правил.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:22 на наличном рынке находились на уровне 27,642/27,723 грн/$ (покупка/продажа).

Курс валют на 3 августа - доллар подешевел - фото 3

В пятницу около отметки 27,7 грн/$ топтался и наличный рынок – в пятницу он открывался котировками 27,58-27,67 грн/$, а к середине дня диапазон сузился до 27,60-27,66 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 27,592/27,688;
  • EUR 32,298/32,426;
  • RUB 0,369/0,376.

 Курс валют на 3 августа - доллар подешевел - фото 4

 

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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