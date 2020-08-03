Первый рабочий день августа: что будет с курсом

03.08.2020 12:34

Рынок переваривает закрытие июля и поступающие оперативные экономические данные

Понедельник пройдет достаточно интересно на валютном рынке, но без особых объемов операций. Основная причина низкой статистики торгов — фактор начала месяца. Клиенты и сами банки подводят итоги прошлого отчетного периода, а также окончательно формируют свои планы по хозяйственным операциям на новый месяц. Это традиционно сокращает объемы сделок на межбанке в первый рабочий день каждого месяца и делает рынок обычно активным лишь после 11 часов. 3 августа не станет исключением из правил.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:22 на наличном рынке находились на уровне 27,642/27,723 грн/$ (покупка/продажа).

В пятницу около отметки 27,7 грн/$ топтался и наличный рынок – в пятницу он открывался котировками 27,58-27,67 грн/$, а к середине дня диапазон сузился до 27,60-27,66 грн/$.

Курс на черном рынке