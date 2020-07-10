10.07.2020 13:31

Курс доллара и евро: что будет с валютой в пятницу

НБУ контролирует рынок, не позволяя развиться спекулятивной волне



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Сработает «эффект окончания недели» — когда большинство компаний снизит свою деловую активность перед двумя выходными, что отразится на объемах межбанка. Некоторые клиенты, наблюдая последние несколько дней относительную стабильность котировок доллара на торгах ниже уровней 27 гривен — предпочтут перенести свои покупки валюты сразу на понедельник-вторник, а пока заработать на своих гривневых остатках, разместив их на короткие депозиты.

Финансисты, эксперты и бизнес продолжат обсуждать потенциальные кандидатуры на пост главы Нацбанка и возможные последствия того или иного назначения на эту должность для денежно-кредитной и валютной политики НБУ. Четкая информация об окончательном выборе на этот пост со стороны руководства страны способна «расшевелить» валютный рынок или уже окончательно его «успокоить». Поэтому официальные новости из Офиса Президента, самого Нацбанка и Верховной Рады по этому вопросу — будут главным информационным поводом для принятия решений компаниями по своим валютным операциям на ближайшие дни.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:57 на наличном рынке находились на уровне 26,890/26,991 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, в обменных пунктах курс американской валюты изменился за день не сильно. Наличный рынок в четверг открывался котировками 26,94-26,96, а к середине дня диапазон минимально расширился до 26,93-26,97.

Фото: Александр Проценко, UBR.ua

Курс на черном рынке