09.07.2020 12:21

Доллар пытается отыграть позиции и вернуться к отметке в 27 грн. Каким будет курс 9 июля

Украинский валютный рынок продолжает «удивлять» наблюдателей и экспертов.



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Несмотря на то, что первичный шок от громкой отставки главы Нацбанка Якова Смолия у клиентов и банков прошел и уже вчера курс практически окончательно закрепился ниже 27 гривен до сих пор остается загадкой реакция на происходящее со стороны нерезидентов — владельцев украинских ОВГЗ. Пока они достаточно осторожны в своих оценках, продолжают покупать валюту и выходить из наших облигаций. Но делают это небольшими объемами, чтобы «не взрывать» котировки своим спросом на валюту.

Весь финансовый рынок Украины занят сейчас раскладыванием пасьянсов, кто же станет новым главой НБУ и как это изменит денежно-кредитную политику и котировки межбанка и обменок. Ситуация с претендентами быстро меняется и рынок полон слухами. Тем более, что бюджет пока остается дефицитным и «дыра» в нем растет. А разговоры чиновников о необходимости проведения девальвации — нарастают.

Обычно — подобные неопределенности, если они происходят в других странах — раскачивают курс за счет спекуляций вокруг таких событий. У нас же напротив — гривна пока укрепляется. На этом фоне — поведение нерезидентов и их реакция на происходящее в Украине — становится главным драйвером потенциального роста курса.

Скромные результаты аукциона Минфина, разместившего ОВГЗ всего на 313 млн грн, играют не в пользу гривны