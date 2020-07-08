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08.07.2020  09:44   

Курс НБУ: доллар и евро значительно подешевели

НБУ на 8 июля опустил официальный курс доллара ниже 27 гривен.


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На 8 июля Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на уровне:

2693,09 грн за $100 (на 7 июля – 2712,69 грн за $100):

3040,90 грн за 100 евро (на 7 июля – 3072,26 грн за 100 евро);

Таким образом, курс доллара упал на 20 копеек, а курс евро - на 31.



 

Тэги:  курс валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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