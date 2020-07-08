Курс НБУ: доллар и евро значительно подешевели

НБУ на 8 июля опустил официальный курс доллара ниже 27 гривен.
На 8 июля Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на уровне:
2693,09 грн за $100 (на 7 июля – 2712,69 грн за $100):
3040,90 грн за 100 евро (на 7 июля – 3072,26 грн за 100 евро);
Таким образом, курс доллара упал на 20 копеек, а курс евро - на 31.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Середина недели будет облачной. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
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