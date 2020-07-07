07.07.2020 13:04

Курс доллара во вторник 07.07: вверх или все же вниз

Вторую волну курсовой паники поднять не удалось



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Официальный курс на вторник, 7 июля, установлен Нацбанком на уровне 27,1269 грн/$, что на 4 копейки ниже в сравнении с предыдущим банковским днем. Во вторник на ситуацию с валютой окажут влияние следующие факторы:Продолжение реакции рынков на изменения, которые происходят в руководстве НБУ.

После отставки Якова Смолия, вчера Набсовет Нацбанка не продлил полномочия зампреда главы Правления НБУ — Олега Чурия, который курирует рыночные операции регулятора. Это сигнал для всех участников рынка о предстоящих изменениях в денежно-кредитной и валютной политике Нацбанка. Клиенты и банки будут учитывать эти «звоночки» в своей работе.

Интрига — кто будет главой этого ведомства, а теперь еще и одним из его замов, курирующих валютные, ресурсные и другие операции Нацбанка — сохраняется;

Хозяйственная деятельность компаний. Дефицит гривны у большинства компаний сохраняется, что стимулирует у экспортеров продажу валютной выручки и одновременно сдерживает возможности по ее покупке импортерами. Пока это поддерживает нацвалюту на межбанке и даже приводит к ее укреплению, как это произошло вчера;

Аукцион Минфина Украины по размещению гривневых ОВГЗ. Чиновники предложат бумаги на 3 месяца, 1 год и чуть более полутора лет. До окончательного определения с дальнейшим главой Нацбанка мы не ждем значительных объемов размещения облигаций за счет иностранных инвесторов, но украинские (в основном госбанки) — продолжат это активно делать, что отразится на ресурсном межбанке и опосредованно и на валютном рынке;

Спекулянты будут зарабатывать:

1) на разнице между наличным и безналичными курсами валют;

2) в формате работы « в две стороны»;

3) пытаться сыграть «на повышение» или «на понижение», подстраиваясь под действия крупных игроков рынка.

НБУ останется главным маркетмейкером валютного рынка и его ценники при интервенциях будут основным ориентиром по курсу для всех участников торгов.

Нерезиденты продолжат постепенно выходить из украинских ОВГЗ, но будут валюту покупать небольшими объемами, чтобы не сильно «будоражить» межбанк и «не взрывать» котировки.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:12 на наличном рынке находились на уровне 27,039/27,151 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, в пунктах обмена валют в понедельник американская валюта также подешевела. Наличный рынок в понедельник открывался котировками 27,02-27,06 грн/$, а к середине дня они снизились до 26,96-27,02 грн/$.

Курс на черном рынке