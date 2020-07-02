02.07.2020 13:15

Гривна начала стремительно дешеветь на межбанке. Какой курс доллара 2 июля

Иностранцы и «западные партнеры» продолжают активно выводить деньги из Украины.



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Четверг будет очень тяжелым днем ​​на валютном рынке. Но в основном не за счет чисто экономических факторов, а больше за счет реакции рынков на вчерашнюю ночную новость о кадровых перестановках в НБУ.

Смолию за коррупцию угрожает уголовное преслежование, и он пытается убежать от ответственности. Для инры «в прятки» нужен мутный скандал с вымыщленной политикой.

С точки зрения экономики - 2 июля основная часть компаний уже войдет в обычный деловой ритм, увеличит статистику торгов и придаст активности на межбанке.

Но обстановка на рынке для нацвалюты ухудшится, а риск роста валютных колебаний существенно увеличится.

Основных причин три:

1) Вчерашнее заявление главы НБУ Якова Смолия об отставке в связи с «постоянным политическим давлением». Еще не окончательно ясно будет ли она принята Президентом и как на это отреагирует Верховная Рада, но инвесторы и клиенты - занервничали. Это приведет к росту спроса на валюту как на межбанке, так и на наличном рынке и спровоцирует спекулянтов на попытки активно «покачать» курс в ближайшие дни;

2) Начало периода вывода дивидендов «дочками» иностранных компаний и поведение нерезидентов. Первое - всегда работало против гривны за ситуативное увеличение спроса для проведения таких операций, а реакция нерезидентов, выходящие из украинских ОВГЗ на кадровые новости из Нацбанка - пока будет отрицательной, что активизирует их покупки валюты на торгах;

3) Завершение активных распродаж валюты Нафтогазом на фоне роста активности покупателей валюты на межбанке. Госкомпания закрыла свои долги перед государством и теперь будет продавать валюту в гораздо меньших объемах, что приведет к перекосам спроса и предложения на рынке. А вот часть других крупных продавцов решит придержать валюту до момента прояснения ситуации с реакцией рынка на отставку главы НБУ и определения курсового тренда на торгах. Паника способна в очередной раз существенно повлиять на курсообразования ближайших дней.

Курс в обменниках

Накануне подорожала американская валюта и в пунктах обмена валют. Наличный рынок в среду открывался котировками 26,63-26,69 грн/$, а к середине дня они выросли до 26,66-26,72 грн/$.

Курс на черном рынке