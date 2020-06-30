30.06.2020 13:04

Конец месяца, квартала и полугодия. Что будет с курсом доллара 30 июня

Последний день июня пройдет на валютном рынке очень активно. Основным «драйвером и мотиватором» поведения участников торгов в этот вторник будет конец месяца, квартала и полугодия - Всем клиентам надо закрыть оставшиеся сделки на отчетную дату, что добавит статистики торгов.



// facebook

В первой половине дня банки закроют клиентские сделки, а во второй — будут фиксировать свой финансовый результат по торговле валютой через валютную позицию и выходить на баланс на 1-е число.

К дополнительным факторам, которые повлияют на поведение межбанка можно отнести:

1) проводимый сегодня аукцион Минфина по размещению ОВГЗ (чиновники будут размещать по 500 млн грн на сроки в 91 и 147 дней, а также без ограничения объемов — на 238,364,602 и 959 дней). Будет попытка очередного снижения доходности по этим бумагам и пока инвесторы не «привыкнут» к снижению учетной НБУ до 6% годовых — уменьшение доходности по облигациям будет частично понижать объемы размещаемых бумаг. Но этот процесс достаточно быстрый — и косвенно на ресурсный и валютный рынки сегодняшний аукцион влияние окажет. Даже несмотря на то, что расчеты по этим покупкам инвесторы должны провести завтра;

2) зачисление валютной выручки за два дня ( вчера в Украине был выходной понедельник, но он был рабочим в ЕС и США). Сегодня украинские банки зачислят валютную выручку за прошлую пятницу и нерабочий у нас понедельник — и часть этой валюты выйдет сегодня на межбанк;

3) операции Нафтогаза — основные суммы валюты для финансирования расчетов с государством — госкомпания уже продала, но и сегодня будет периодически выходить с продажами в те моменты, когда котировки на торгах будут максимальными.

Но главным для всех клиентов и банков все же будет фактор конца месяца. Даже продолжение заходов от Госказначейства возмещений НДС экспортерам уже больше сыграет только в последующие дни, так как сегодняшние перечисления этих средств пройдут в основном после обеда и уже не успеют существенно отразиться на котировках и поведении межбанка.

Сегодня котировки по состоянию на 11:38 на наличном рынке находились на уровне 26,660/26,723 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, наличный рынок в пятницу открылся котировками 26,69-26,74 грн/$, к середине дня они снизились до 26,63-26,69 грн/$, а к закрытию торгов были на уровне 26,64-26,71 грн/$.

Курс на черном рынке