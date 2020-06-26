Впереди три выходных: что будет с курсом доллара в пятницу

Новость о росте госдолга Украины не оказала влияния на рынок
Пятница на межбанке пройдет в два этапа.ервый — активные торги до обеда, так как большинство компаний будет спешить провести свои валютные операции перед тремя выходнымии второй — относительное затишье после 14:00, когда на рынке останутся только спекулянты и очень небольшое число запоздавших клиентов.
Такая ситуация таит в себе некоторые угрозы по курсу, потому что очень малообъемный рынок второй половины дня — раздолье для спекулянтов, которые могут на мелких сделках качать курс в нужную им в этот момент сторону.
Сегодня котировки по состоянию на 11:16 на наличном рынке находились на уровне 26,658/26,747 грн/$ (покупка/продажа).
Накануне подросла американская валюта и в обменных пунктах. В четверг наличный рынок открывался котировками 26,67-26,72 грн/$, к середине дня они минимально выросли до 26,68-26,73 грн/$.
Помните: сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
Синоптики обещают возвращение жары, вероятность кратковременных дождей сохраняется.
Если верить хроникам, 26 июня 1498 года, в Китае появилась первая зубная щетка.
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