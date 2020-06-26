26.06.2020 13:12

Впереди три выходных: что будет с курсом доллара в пятницу

Новость о росте госдолга Украины не оказала влияния на рынок



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Пятница на межбанке пройдет в два этапа.ервый — активные торги до обеда, так как большинство компаний будет спешить провести свои валютные операции перед тремя выходнымии второй — относительное затишье после 14:00, когда на рынке останутся только спекулянты и очень небольшое число запоздавших клиентов.

Такая ситуация таит в себе некоторые угрозы по курсу, потому что очень малообъемный рынок второй половины дня — раздолье для спекулянтов, которые могут на мелких сделках качать курс в нужную им в этот момент сторону.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:16 на наличном рынке находились на уровне 26,658/26,747 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне подросла американская валюта и в обменных пунктах. В четверг наличный рынок открывался котировками 26,67-26,72 грн/$, к середине дня они минимально выросли до 26,68-26,73 грн/$.

Курс на черном рынке