Главная Курсы валют Впереди три выходных: что будет с курсом доллара в пятницу
26.06.2020  13:12   

Впереди три выходных: что будет с курсом доллара в пятницу

Новость о росте госдолга Украины не оказала влияния на рынок


// facebook

Пятница на межбанке пройдет в два этапа.ервый — активные торги до обеда, так как большинство компаний будет спешить провести свои валютные операции перед тремя выходнымии второй — относительное затишье после 14:00, когда на рынке останутся только спекулянты и очень небольшое число запоздавших клиентов.

Такая ситуация таит в себе некоторые угрозы по курсу, потому что очень малообъемный рынок второй половины дня — раздолье для спекулянтов, которые могут на мелких сделках качать курс в нужную им в этот момент сторону.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:16 на наличном рынке находились на уровне 26,658/26,747 грн/$ (покупка/продажа).

Какой курс гривны 26 июня - доллар дорожает, спекулянты пытаются разогнать курс - фото 4

Накануне подросла американская валюта и в обменных пунктах. В четверг наличный рынок открывался котировками 26,67-26,72 грн/$, к середине дня они минимально выросли до 26,68-26,73 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 26,677/26,761;
  • EUR 29,820/29,865;
  • RUB 0,374/0,378.

Какой курс гривны 26 июня - доллар дорожает, спекулянты пытаются разогнать курс - фото 5

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, межбанк, доллар
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Курсы валют Курс доллара в четверг: почему валюту будет лихорадить 24.06 Курсы валют В чом интрига и какой курс доллара 24 июня 23.06 Курсы валют Валюта во вторник 23 июня: почему возможны сюрпризы
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 