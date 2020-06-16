16.06.2020 12:34

Курс доллара во вторник: почему стоит рассчитывать на снижение котировок

Начиная с понедельника ситуация на валютном рынке постепенно меняется.



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Вчерашний рост котировок доллара в середине дня возник за счет крупных покупок нерезидентов (они продолжают выводить деньги из украинских облигаций), а затем их возврат к утренним значениям понедельника произошел благодаря активным продажам валюты Нафтогазом.

Фактически — госкомпания через госбанки продала валюту по более-менее приемлемому для себя курсу и ее продажи не привели ни к провалу котировок, ни к их большому росту. Но не факт, что подобная ситуация будет продолжаться постоянно.

Вторник пройдет под знаком трех факторов, которые будут существенно влиять на рынок и на курсовой тренд в ближайшие дни:

1) Определенная интрига по аукциону Минфина по размещению ОВГЗ сохраняется. После снижения учетной ставки до 6% — это первый аукцион в новых реалиях и от его показателей и доходностей при размещениях будет зависеть ресурсный и опосредованно валютный рынки.

2) Хозяйственная деятельность компаний и приближение дней бюджетных проплат. Середина месяца даже в период последствий карантина — самое активное время для бизнеса, хотя в настоящее время показателями роста он похвастаться не может. В основном — все просели. Тем не менее — предстоящие выплаты авансов в сочетании с необходимостью концентрировать гривну для расчетов с государством — сыграют позитивно для нацвалюты;

3) Интервенции НБУ и потенциальные продажи валюты Нафтогазом.

Нафтогазу в ближайшее время предстоят большие бюджетные выплаты, что стимулирует продажи этой госкомпанией значительных объемов валюты.

Как только госбанки будут активно продавать доллары Нафтогаза — его излишек станут выкупать нерезиденты и НБУ для пополнения резервов, а также и местные любители купить валюту подешевле. Ценники интервенций НБУ останутся главным ориентиром для валютного рынка по курсу.

По прогнозам «Минфина», во вторник 16 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,60-26,85 гривен.

Некоторое понижение общего коридора котировок произойдет за счет распродаж валюты крупными клиентами ( в первую очередь — госкомпаниями, перед периодом налоговых платежей).

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 26,65-26,70 и продажа 26,80-27,00 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,60-26,70 гривен и продажа 26,75-26,80.