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15.06.2020  12:21   

Коронакризис и снижение курса: чем закончится противостояние $ vs ГРН 15 июня

Американской валюте на этой неделе прогнозируют еще большее удорожание


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Официальный курс на понедельник, 15 июня, установлен Нацбанком на уровне 26,73 грн/$, что на 14 копеек выше в сравнении с предыдущим банковским днем.

По ожиданиям банковских казначеев, в понедельник торги на межбанковской валютной бирже будут проходить в диапазоне 26,7-26,8 грн/$.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:04 на наличном рынке находились на уровне 26,709/26,773 грн/$ (покупка/продажа).

Курс валют 15 июня - решения регулятора подстегнули курс доллара к росту - фото 4

Напомним, в пятницу наличный рынок в пятницу открывался котировками 26,68-26,74 грн/$, а к середине дня диапазон сузился до 26,70-26,74 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 26,680/26,744;
  • EUR 29,820/29,936;
  • RUB 0,373/0,377.

Курс валют 15 июня - решения регулятора подстегнули курс доллара к росту - фото 5

Источник:   ubr
 
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