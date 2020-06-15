Коронакризис и снижение курса: чем закончится противостояние $ vs ГРН 15 июня

Американской валюте на этой неделе прогнозируют еще большее удорожание
Официальный курс на понедельник, 15 июня, установлен Нацбанком на уровне 26,73 грн/$, что на 14 копеек выше в сравнении с предыдущим банковским днем.
По ожиданиям банковских казначеев, в понедельник торги на межбанковской валютной бирже будут проходить в диапазоне 26,7-26,8 грн/$.
Сегодня котировки по состоянию на 11:04 на наличном рынке находились на уровне 26,709/26,773 грн/$ (покупка/продажа).
Напомним, в пятницу наличный рынок в пятницу открывался котировками 26,68-26,74 грн/$, а к середине дня диапазон сузился до 26,70-26,74 грн/$.
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