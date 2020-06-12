12.06.2020 13:51

Пятничный эффект и новая учетная ставка НБУ: что будет с курсом дешевеющего доллара

Короткая рабочая неделя была достаточно напряженной на межбанке как для спекулянтов, так и для НБУ.



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Последний день недели будет проходить в два этапа:

1) активная фаза торгов до обеда;

2) резкое снижение активности всех участников рынка после 14 часов.

Основная причина такого поведения клиентов и банков — «пятничный эффект».

Те из компаний, кому нужно закрыть свои внешние обязательства и кто «занервничал» после вчерашнего роста котировок к концу торгов — будут сегодня оперативно закрывать свои сделки до 13 часов.

А после обеда на торгах уже останутся только спекулянты, которые будут выжидать запоздавших игроков с небольшими суммами лотов. Это приведет к снижению статистики на межбанке. По прогнозу «Минфина», объемы операций на торгах сегодня будут находиться в пределах до $190 млн при заключении до 450 сделок.

Нацбанк продолжит пополнять резервы при излишке предложения доллара на торгах, как он делал это в среду и четверг. Но особых объемов избытка валюты мы не ожидаем. Остатки гривны от погашений ОВГЗ еще позволяют нерезидентам скупать излишек предложения доллара на межбанке и этим частично «забирать хлеб» у регулятора.

Сегодня котировки по состоянию на 11:38 на наличном рынке находились на уровне 26,594/26,680 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, курс американской валюты подрос и в обменных пунктах. Наличный рынок в четверг открывался котировками 26,55-26,62, к середине они выросли до 26,64-26,67 грн/$.

Курс на черном рынке