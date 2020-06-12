Пятничный эффект и новая учетная ставка НБУ: что будет с курсом дешевеющего доллара

Короткая рабочая неделя была достаточно напряженной на межбанке как для спекулянтов, так и для НБУ.
Последний день недели будет проходить в два этапа:
1) активная фаза торгов до обеда;
2) резкое снижение активности всех участников рынка после 14 часов.
Основная причина такого поведения клиентов и банков — «пятничный эффект».
Те из компаний, кому нужно закрыть свои внешние обязательства и кто «занервничал» после вчерашнего роста котировок к концу торгов — будут сегодня оперативно закрывать свои сделки до 13 часов.
А после обеда на торгах уже останутся только спекулянты, которые будут выжидать запоздавших игроков с небольшими суммами лотов. Это приведет к снижению статистики на межбанке. По прогнозу «Минфина», объемы операций на торгах сегодня будут находиться в пределах до $190 млн при заключении до 450 сделок.
Нацбанк продолжит пополнять резервы при излишке предложения доллара на торгах, как он делал это в среду и четверг. Но особых объемов избытка валюты мы не ожидаем. Остатки гривны от погашений ОВГЗ еще позволяют нерезидентам скупать излишек предложения доллара на межбанке и этим частично «забирать хлеб» у регулятора.
Сегодня котировки по состоянию на 11:38 на наличном рынке находились на уровне 26,594/26,680 грн/$ (покупка/продажа).
Напомним, курс американской валюты подрос и в обменных пунктах. Наличный рынок в четверг открывался котировками 26,55-26,62, к середине они выросли до 26,64-26,67 грн/$.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
Синоптики обещают неоднозначные выходные: со шквальным ветром, грозами и градом.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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