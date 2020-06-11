11.06.2020 11:40

Курс доллара в четверг: что будет с валютой под июльскую жару

Клиенты «раскачивались» со вторника (после выходного понедельника в Украине) и по факту лишь в среду вошли в рабочий ритм.



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Сегодня финансовый рынок будет богат на события, которые так или иначе будут влиять на поведение курса гривны в ближайшее время.

Во-первых, ФРС США сохранила действующие процентные ставки и подтвердила продолжение текущей политики выкупа активов по $ 120 млрд ежемесячно с сохранением почти нулевых ставок до 2022 года. Учитывая, что и ЕЦБ продолжает аналогичные действия — «гонка печатных станков» в мире продолжится и это существенно будет влиять на все мировые рынки от сырьевых до фондовых. Это отразится и на паре евро/доллар, что опосредованно будет влиять на курс гривны относительно евро. На момент написания статьи кросс-курс пары евро/доллар находился на отметке 1,1345 доллара за евро;

Во-вторых, сегодня НБУ огласит свое решение по учетной ставке в Украине и мы прогнозируем ее снижение с 8% годовых как минимум до 7%, а при более радикальном решении чиновников и ниже — сразу до 6%. Учитывая низкий уровень инфляции (снизилась в мае до 1,7%) — такой шаг регулятора достаточно логичен. Это отразится на стоимости гривневых ресурсов для банков, процентных ставках по депозитам и в дальнейшем — и по кредитам. Низкая стоимость гривневых ресурсов может спровоцировать определенную реакцию валютного рынка в виде коррекции котировок межбанка;

В-третьих, положительное решение МВФ о выделении Украине первых $2,1 млрд по программе stand-by (общая сумма $5 млрд) ускорит получение страной и других денег международных организаций и поддержит бюджет в период карантина. Это психологически позитивно влияет на настроения всех участников межбанка;

В — четвертых, непосредственно хозяйственная деятельность клиентов и действия нерезидентов. Межбанк останется полностью зависим от действий крупных игроков, а также периодических выходов тех из нерезидентов, кто постепенно выходит из украинских ОВГЗ и покупает валюту.

По нашим прогнозам объемы операций на межбанке сегодня будут находиться в пределах до $190-210 млн при заключении до 450-490 сделок. Нацбанк продолжит пополнять резервы при излишке предложения доллара на торгах.

По прогнозам «Минфина» 11 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,45-26,70 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Сегодня котировки по состоянию на 11:06 на наличном рынке находились на уровне 26,591/26,668 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне ослабили курс американской валюты и в обменных пунктах. Наличный рынок в среду открывался котировками 26,65-26,73 грн/$, а к середине они снизились до 26,63-26,68 грн/$.

Курс на черном рынке