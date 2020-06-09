09.06.2020 12:34

Курс доллара во вторник: почему нас ждет напряженный день

Вторник пройдет достаточно нестандартно на межбанке, также как впрочем — и все ближайшие дни.



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С одной стороны — наконец-то близка к развязке тема с получением Украиной транша МВФ (сегодня фактически вечером по Киеву пройдет заседание руководства фонда и при позитивной решении страна получит эти деньги). Кроме этого, определенную интригу держит предстоящее решение ФРС США (это отразится на поведении всех рынков — от золота до пары евро/доллар и опосредованно на курсе гривны относительно евро).

Из местных факторов — сегодня аукцион Минфина по размещению ОВГЗ (гривневые бумаги — на 70,168,259, 343 и 525 дней) и в евро — на 337 дней. На 70 и 168 дней — по 500 млн гривен, остальные- без ограничения размеров размещения. Учитывая предстоящее решение НБУ по учетной ставке ( рынок ожидает ее очередного снижения на 0,5-1% годовых) — у этих бумаг есть достаточно неплохие шансы к размещению. Интересны инвесторам валютные облигации и в евро.Если в гривне — основными покупателями будут госбанки и местные крупные компании, то по евро — могут зайти и достаточно много иностранных игроков. Все это отразится в ближайшее время и на ресурсном и на валютном рынках Украины.

Спекулянты продолжат играть в формате «в две стороны», а также подстраиваясь под действия крупных игроков — пытаться раскачать котировки доллара. А за счет продолжения периодических всплесков курсовых колебаний по паре евро/доллар (в преддверии заседания ФРС) — постараются заработать и на этом.

Нацбанк продолжит пополнять резервы за счет интервенций при излишке доллара на торгах. Добавит предложения валюты на сессии и зачисление украинским компаниям валютной выручки практически за два дня из-за выходного у нас понедельника. Спрос же может вырасти за счет выхода на торги тех «дочек» иностранных компаний, кто пока еще не закрыл свои объемы вывода дивидендов. Это периодически может стимулировать рост котировок в течении дня на небольшие промежутки времени.

Курс гривны по состоянию на 10:34 находился на отметке 26,62/26,65 грн/$ (покупка/продажа).

Власти Украины ждут решения от МВФ по оказанию финансовой помощи в стране. Вероятно, до того времени, как появится какая-то конкретика в этом вопросе, гривна продолжит сохраняться стабильность и будет двигаться вблизи отметки 26,5 грн/$.

Напомним, в пятницу, 5 июня, межбанковский рынок открывался на уровне 26,60-26,67 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали снижение до дневного минимума 26,585-26,60 грн/$ при завершении сессии.

Справочный курс по состоянию на 12:00 был на отметке 26,6026 грн/$.

Остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 1,7 млрд грн и составили 50,1 млрд грн.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:11 на наличном рынке находились на уровне 26,563/26,677 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, в пятницу доллар начал валиться и в обменных пунктах. Наличный рынок в пятницу открывался котировками 26,63-26,72 грн/$, а к середине дня они снизились до 26,61-26,67 грн/$.

Курс на черном рынке