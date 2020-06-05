05.06.2020 11:31

Курс доллара и евро: почему рынок продолжит лихорадить

Пятница на валютном рынке пройдет со снижением объемов операций, но это не значит, что все будет спокойно и тихо.



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Главной причиной снижения активности рынка будут предстоящие три выходных.

Украина отмечает Троицу и в понедельник не работает. Вчера большинство компаний закрыли свои основные сделки по валюте и сегодня лишь будут уже проводить только завершающие расчеты перед праздниками. Именно поэтому в первой половине сессии клиенты постараются успеть закрыть свои сделки и проплаты по максимуму, а во второй — на торгах уже останутся только спекулянты и единичные операции запоздавших клиентов.

Но спокойного рынка не будет. У спекулянтов появится отличный шанс «поиграть» с евро. ЕЦБ увеличивает на 600 млрд евро вливания в экономику через продолжение политики количественного смягчения (рынок закладывал в расчеты порядка 500 млрд) и такое решение европейского регулятора спровоцировало коррекцию фондового и валютного рынков. Пара евро/доллар на момент написания статьи уже находится на уровне 1,1360 и валютные ралли сегодня еще продолжатся. Вот на этом и будут сегодня в основном зарабатывать спекулянты, как работая на внешних рынках непосредственно по паре евро/доллар, так и за счет резких изменений курса евро относительно гривны.

Нацбанк продолжит пополнять резервы за счет интервенций при излишке доллара на торгах, а спекулянты сделаю ставку на работу как в формате «в две стороны» по все валютам и на активную работу с евро. Особой активности крупных клиентов мы сегодня не ожидаем, что позволит спекулянтам также попытаться «качнуть» рынок по доллару при проведении небольших по суммам сделок.

По прогнозам «Минфина» 5 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,50-26,75 гривен, а по евро в пределах более широкого коридора 29,91-30,45 гривен с продолжением сильных колебаний котировок в течении дня.

На момент написания статьи НБУ уже дважды побывал на рынке с выкупом доллара в пределах коридора 26,60-26,62 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:06 на наличном рынке находились на уровне 26,644/26,757 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, вчера курс в обменных пунктах остался стабильным. Наличный рынок в четверг открывался котировками 26,67-26,87 грн/$, к середине дня они не изменились.

Курс на черном рынке