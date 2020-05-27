27.05.2020 09:38

НБУ повысил официальный курс доллара

Курс доллара вырос на 3 копейки, курс евро - на 19.



// Facebook

На 27 мая Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на уровне:



2690,29 грн за $100 (на 26 мая – 2687,42 грн за $100);



2950,84 грн за 100 евро (на 26 мая – 2931,57 грн за 100 евро).



Таким образом, курс гривни по отношению к доллару упал на 3 копейки, а по отношению к евро - на 19.



