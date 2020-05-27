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27.05.2020  09:38   

НБУ повысил официальный курс доллара

Курс доллара вырос на 3 копейки, курс евро - на 19.


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На 27 мая Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на уровне:

2690,29 грн за $100 (на 26 мая – 2687,42 грн за $100);

2950,84 грн за 100 евро (на 26 мая – 2931,57 грн за 100 евро).

Таким образом, курс гривни по отношению к доллару упал на 3 копейки, а по отношению к евро - на 19.

 

Тэги:  курс валют, нбу, доллар, нвро, гривна
 
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