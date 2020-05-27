НБУ повысил официальный курс доллара

Курс доллара вырос на 3 копейки, курс евро - на 19.
На 27 мая Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на уровне:
2690,29 грн за $100 (на 26 мая – 2687,42 грн за $100);
2950,84 грн за 100 евро (на 26 мая – 2931,57 грн за 100 евро).
Таким образом, курс гривни по отношению к доллару упал на 3 копейки, а по отношению к евро - на 19.
Сегодня все в ваших руках! Отстаивать свою позицию будет проще обычного. И самое главное: любые принятые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Синоптики обещают пасмурный, но теплый четверг. Утром и днем грозы, шквалы 15-20 м/с, град. Кратковременные дожди, местами по области значительные.
Это опасное заболевание можно предотвратить активным образом жизни - встречи с друзьями, посещение кино, театров.
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