21.05.2020 11:49

Валютный рынок четверга: почему спекулянты тянут доллар вверх

Четверг пройдет на валютном рынке очень напряженно. Если все предыдущие несколько недель доллар постепенно проседал — то за последние два дня ситуация начала меняться.



://facebook.com

Постепенный выход из карантина (а с 22 мая пройдут очередные существенные послабления) приведет к активизации валютного рынка и росту спроса на валюту. Это процесс начался уже практически со вторника (но в тот день еще активно скупался и Нацбанк), а в среду -только усилился.

Часть клиентов, у кого есть гривна -опасаются роста котировок после 22 мая и покупают валюту со вчерашнего дня. Именно рост спроса вчера привел к развороту тренда на межбанке, а у НБУ даже не было чего выкупать в резервы.

Сегодня это напряжение только возрастет, так как 25 мая ( предстоящий понедельник) в США отмечают День Памяти (банки не работают) и поэтому спекулянты постараются сегодня и завтра с самого утра максимально рассчитаться по долларовым контрактам, чтобы потом не «зависнуть» с этими расчетами аж до 26 мая.

В пользу гривны играет продажа валюты запоздавшими должниками по уплате налогов, но объемы предложения валюты за счет этих клиентов уже существенно сокращаются на фоне роста спроса.

У НБУ сегодня вряд ли будет реальная возможность активно пополнять резервы, так как особого излишка предложения доллара в четверг-пятницу не предвидится. А спекулянты постараются максимально воспользоваться ситуацией и покачать курс в течение дня.

По прогнозам «Минфина» сегодня объемы на торгах будут до $180-210 млн при совершении до 420-500 сделок с коридором по доллару на межбанке в пределах 26,65-26,90 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 26,50-26,70 и продажа 26,71-26,95 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,65-26,80 гривен и продажа 26,84-26,95.