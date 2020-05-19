19.05.2020 11:43

Налоги и спекулянты бережно поддерживают в Украине американскую валюту

Вторник продолжит тенденции вчерашнего дня на валютном рынке и снова пройдет очень активно.



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Главных причин несколько:

1) Пик бюджетных платежей у клиентов. До 20 мая бизнес должен рассчитаться с государством по налогам и даже с учетом послаблений из-за карантина — суммы значительные. Свободной гривны у клиентов нет вообще, выручка падает. И большинство компаний будет активно будет продавать валюту, чтобы рассчитаться с бюджетом. На фоне низкого спроса — это всегда работает на укрепление гривны;

2) Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Чиновники хотят разместить гривневые облигации на 3,6,9 месяцев и 1 год, а долларовые -на 204 дня. С объемами размещения минфиновцы тоже определились — на 3 и 6 месяцев по 1 млрд каждого выпуска по номиналу, по 9 месяцам и году — без ограничений. Также готов Минфин Украины привлечь в неограниченном количестве и доллары на срок 204 дня.

По факту это приведет к снижению доходности бумаг на 3 и 6 месяцев в гривне (там есть конкуренция между покупателями из-за ограничений объема ОВГЗ). В целом — банки сейчас достаточно активно скупают гривневые облигации (хотя для экономики гораздо важнее было бы их кредитование реального сектора этими ресурсами) и такие операции частично тоже работают на нацвалюту, так как дефицит гривны провоцирует снижение курса на межбанке;

3) Активная работа НБУ на валютном рынке в части выкупа излишка доллара в резервы. Из-за полного застоя в экономике — деловая активность чрезвычайно низкая и выкупать валюту на торгах особенно некому. Это приводит к ситуативному укреплению курса гривны, а Нацбанк практически ежедневно проводит интервенции по выкупу доллара в ЗВР. Именно котировки НБУ сейчас диктуют курсовой тренд на межбанке.В то же время — своими действиями регулятор практически удерживает сейчас доллар от более существенного обвала.

4) Поведение спекулянтов. Спекулянты снова попытаются хоть как-то расшевелить рынок, подстраиваясь под действия крупных клиентов, а также продолжат работать в формате «в две стороны» и играть на разницах наличного и безналичного курсов. При росте предложения (что закономерно в дни бюджетных платежей) — они продолжат работать в формате « на понижение».

Курс на межбанке

Курс гривны еще несколько укрепился и по состоянию на 10:21 торгуется на уровне 26,51/26,525 грн/$ (покупка/продажа), несмотря на заявления властей Украины, что банковская система страны так и не восстановилась после оздоровительных мероприятий, начатых в 2014 году, и находится в еще более худшем состоянии, чем тогда, из-за отсутствия существенных реформ.

"Кроме того, премьер-министр Украины сообщил, что за полтора месяца карантина из-за коронавируса COVID-19 в стране стали безработными 200 тысяч человек. Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит свой рост, несмотря на внутренний негатив. Можно ожидать, что она будет стремиться к отметке 26,5 грн/$", – сообщил финансовый скаут Forex Club Андрей Войткив.

Напомним, в понедельник, 18 мая, межбанковский рынок открывался на уровне 26,57-26,62 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали снижение до уровня 26,56-26,572 грн/$ к завершению сессии.

Справочный курс по состоянию на 12:00 был на отметке 26,5749 грн/$.

Объем свободной ликвидности вырос на 3,2 млрд грн и составил 196,3 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 10,9 млрд грн – до 66,3 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 7,7 млрд грн – до 130 млрд грн.

"Торги в понедельник продолжили ревальвационный настрой: календарный период бюджетных платежей мотивирует потребность в гривне, что играет в пользу валютного предложения: с самого утра Нацбанк выкупил дежурные $20 млн по 26,6 грн/$, а затем в течение дня еще докупал излишки по более низким курсам, сглаживая динамику, но сохраняя общий тренд", – рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:53 на наличном рынке находились на уровне 26,534/26,657 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, вчера курс американской валюты падал и в обменных пунктах. В понедельник наличный рынок открывался котировками 26,66-26,73 грн/$, к середине дня они снизились до 26,62-26,67 грн/$.

Курс на черном рынке