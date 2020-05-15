15 мая, конец недели: насколько может просесть курс

Пятница на валютном рынке пройдет достаточно скромно по объемам операций, но с попытками спекулянтов и крупных игроков хоть как-то «расшевелить» курс.
Как всегда сработает эффект окончания недели (даже в период карантина), что обычно снижает деловую активность клиентов и отражается на объемах сделок.
Кроме этого, впереди период бюджетных платежей и на фоне дефицита гривны у большинства компаний и падения выручки — период концентрации ресурсов под расчеты с государством для них увеличивается. Многие сегодня предпочтут не покупать валюту на рынке, а разместить имеющуюся у них гривну на короткие депозиты до срока уплаты налогов и накапливать гривну под бюджетные расчеты. Это снизит давление на валютный рынок.
Как и вчера — сегодняшний день на торгах пройдет под действием двух факторов: курсовых задач и действий крупных игроков межбанка по покупке/продаже валюты и выхода/невыхода на межбанк НБУ с интервенциями по выкупу доллара в случае его излишка. Ценники Нацбанка продолжат быть основным ориентиром по курсу для всех участников торгов.
Спекулянты на малообъемнои рынке попытаются «разогреть» котировки, подстраиваясь под действия крупных игроков, а также продолжат работать в формате «в две стороны» и играть на разницах наличного и безналичного курсов.
«Минфин» прогнозирует коридор по доллару 15 мая на межбанке в пределах 26,55-26,78 гривен.
Курс в банках на 10 утра: прием 26,50-26,65 и продажа 26,80-27,00 гривен.
В обменниках финкомпаний: покупка 26,70-26,77 гривен и продажа 26,78-26,90.
Львам - исполнение мечты, Козерогам - награда за терпение. Сегодня замечательный день для того, чтобы нормировать и привести в порядок свои дела и отношения.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Об учреждении Международного Дня семей было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году.
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