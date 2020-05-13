13.05.2020 11:08

Нацбанк спас доллар от обвала: что происходит с валютой

Среда 13 мая пройдет очень интересно на валютном рынке и активно.



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Две новости сделали вчера день для банкиров и их клиентов. Первая — распродажа доллара НАК « Нафтогаз», которую скупил НБУ по 26,815 гривен. С учетом еще и клиентских выкупов — регулятор пополнил своими тремя интервенциями резервы по оценкам участников рынка на сумму не менее $560-565 млн (по 26,815 гривен, по 26,81 гривен и по 26,75 в конце дня).

Вторая — продажа Минфином ОВГЗ на 3 и 6 месяцев на 19,4 млрд гривен с доходностью в пределах 11,26%-11,28% годовых. И хотя основную часть этих бумаг выкупали традиционно госбанки и всего несколько банков с иностранным капиталом — опосредованно такие ресурсные потоки повлияют сегодня на все рынки — и валютный, и ресурсный.

Общий настрой межбанка — позитивный для гривны. Все понимают, что если бы не фактически адресный выкуп Нацбанком доллара вчера на торгах у Нафтогаза — курс мог бы серьезно обвалиться. НБУ дал курсу частично просесть с 26,85/26,89 до 27,735/26,76 гривен, но при этом за счет своих интервенций фактически удержал его от более масштабных падений.

Сегодня — день расчетов за облигации, проданные вчера Минфином и поэтому на рынке будет достаточно большой спрос на гривну и ее дефицит и у банков, и у клиентов. Это также позитивный фактор для нацвалюты, так как стимулирует рост продаж валюты на торгах.

С учетом результатов вчерашнего дня на межбанке, распродаж Нафтогаза и отличного результат аукциона Минфина по размещению ОВГЗ — мы прогнозируем коридор по доллару 13 мая на межбанке в пределах 26,60-26,85 гривен с объемами операций до $200-230 млн при совершении до 660 сделок и более .

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 26,50-26,75 и продажа 26,82-27,05 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,75-26,85 гривен и продажа 26,89-27,00.