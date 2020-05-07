07.05.2020 12:48

Курс в четверг: почему будет интрига на валютном рынке

Перед очередными длинными выходными четверг будет одним из самых насыщенных дней первой майской недели на валютном рынке.



://facebook.com

Основных причин три:

1) Предстоящие скоро трехдневные выходные. Все клиенты, кто работает в карантин — будут стремиться сегодня закрыть свои операции с валютой, чтобы потом «не зависнуть» с товарами и расчетами на длительные праздники. Это отразится на статистике торгов и по нашим расчетам объемы операций на межбанке будут в пределах $210-280 млн при совершении до 640 сделок;

2) Максимальная активность «дочек» иностранных компаний по покупке валюты под репатриацию дивидендов. Сегодня и завтра — последние дни этого периода в этом месяце и те из таких клиентов, кто этого еще не сделал — проведут это в ближайшее время;

3) Ситуативные задачи крупных игроков по ведению хозяйственной деятельности и интервенции Нацбанка. Вчера регулятор дважды выкупал доллар на торгах и снова будет готов это сделать и сегодня. А крупные компании активно входят в период выплат зарплат за апрель и спешат закрыть свои валютные операции перед вторыми майскими праздниками. Многим из них не хватает гривны и они активно будут продавать валютную выручку. Но также активизировалась и часть импортеров. Это делает фактор поведения крупных игроков во время сессии — фактически главным сегодня в течение дня на межбанке.

Курс на межбанке

Курс гривны с утра в четверг вновь несколько укрепился и по состоянию на 10:34 поднялся к отметке 26,8/26,83 грн/$ (покупка/продажа).

В ближайшее время гривна может еще несколько вырасти в цене и войти в диапазон 26,6-26,8 грн/$.

Напомним, в среду межбанковский рынок открывался на уровне 26,95-26,98 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали снижение до дневного минимума 26,87-26,90 грн/$, с коррекцией при завершении сессии до 26,88-26,91 грн/$.

Справочный курс по состоянию на 12:00 был на уровне 26,9578 грн/$.

Остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 5,4 млрд грн и составили 57,8 млрд грн.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:15 на наличном рынке находились на уровне 26,875/26,988 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, накануне курс американской валюты просел и в обменных пунктах. Наличный рынок в среду открывался котировками 26,98-27,04 грн/$, а к середине дня диапазон сузился до 26,99-27,02 грн/$.

Курс на черном рынке