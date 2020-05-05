05.05.2020 12:34

Курс доллара неуверенно пробил уровень 27 и поддерживает интригу у менял и спекулянтов

Во вторник на валютном рынке ожидается оживление. Эффект первых рабочих дней месяца уже отыграл свое.



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Клиенты банков определились со своими планами на ближайшее время, скорректировали их с учетом фактора влияния на их бизнес карантина и теперь уже готовы к работе.

Период покупки валюты под репатриацию дивидендов «дочками» иностранных компаний в сочетании с активизацией компаний по их хоздеятельности в начале месяца и наличие у части крупных экспортеров средств от возмещений НДС — увеличит давление на гривну за счет роста спроса на валюту в ближайшее время при достаточно сдержанном предложении.

С другой стороны — необходимость выплаты зарплат персоналу за прошлый период и определенный дефицит гривны у большинства компаний — пока страхует нацвалюту.

Спекулянты сегодня продолжат работать в формате «в две стороны», но при возможности будут готовы и покачать курс, подстраиваясь под действия крупных игроков.

НБУ при наличии излишка предложения — выйдет на торги с выкупом доллара в пределах дежурных $20 млн, но если спрос будет превышать — регулятор постарается не тратить резервы и на межбанке не присутствовать.

Определенное оживление вызовет и сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, на котором будут размещаться уже только бумаги на 91 день (ранее чиновники хотели разместить гривневые облигации на 91 и 154 дня). Если в нем захотят поучаствовать нерезиденты — это частично может увеличить предложение валюты на рынке сегодня (сам аукцион) и завтра (расчеты по нему).

Курс на межбанке

Курс гривны по-прежнему движется вблизи психологической отметки 27 грн/$, торгуясь по состоянию на 10:14 на уровне 26,975/26,995 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, в понедельник, 4 мая, межбанковский рынок открывался на уровне 26,98-27,02 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали снижение до дневного минимума 26,925-26,95 грн/$, с коррекцией до 26,95-26,97 грн/$ при завершении сессии.

Справочный курс по состоянию на 12:00 был на уровне 26,9832 грн/$.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:52 на наличном рынке находились на уровне 26,919/27,057 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, накануне к отметке в 27 грн/$ приблизился курс и в обменных пунктах. Наличный рынок 4 мая открывался котировками 27,07-27,13 грн/$, а к середине дня они снизились до 27,04-27,08 грн/$.

Курс на черном рынке