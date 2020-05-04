04.05.2020 12:12

Курс в понедельник: почему будет интересно

Понедельник на валютном рынке пройдет достаточно противоречиво и в тоже время интересно.



Фото: flickr.com

С одной стороны — сработает эффект первого дня месяца. Клиенты и банки подводят итоги апреля и окончательно определяются с задачами на май. Это обычно снижает их активность на межбанке.

С другой стороны — компаниям будет зачислена выручка в долларах за нерабочее у нас, но рабочее в США 1 мая. Часть этих средств пойдет на валютный рынок сразу же у тех клиентов, кому не хватает оборотных средств для своей работы, что добавит предложения на торгах. В тоже время, крупные экспортеры уже получили основную часть возмещений НДС и будут тратить в первую очередь на свои нужды именно эту гривну, а не валюту.

Плюс завтра новый аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Пока чиновники хотят разместить гривневые облигации на 91 и 154 дня, но могут и переиграть после консультаций с первичными дилерами. Последний аукцион прошел для них достаточно удачно (продали облигаций в эквиваленте на 9,8 млрд гривен) и завтрашний может также сыграть на укрепление гривны, если в нем захотят поучаствовать нерезиденты. Будут ли они это делать или в основном покупателями выступят украинские госбанки — покажет завтрашний день. Но определенные движения на валютном рынке, связанные с проведением аукциона мы будем наблюдать все три первых дня недели (с понедельника по среду).

На наличном рынке за три выходных у обменников финкомпаний также поднабралось купленной «дешевой» валюты и часть ее также может опосредованно выйти на межбанк, что добавит предложения на торгах.

Оживятся и «дочки» иностранных компаний, которые в ближайшее время будут покупать валюту под репатриацию дивидендов. Станет активен в эти дни и Ситибанк, который своими операциями часто очень активно влияет на поведение межбанка и часто даже в объемах, сопоставимых с Нацбанком.

Так что сегодня на торгах будет интересно.

Официальный курс на понедельник, 4 мая, установлен Нацбанком на уровне 26,9592 грн/$, что на 1 копейку ниже в сравнении с предыдущим банковским днем.

Рынок по факту останется полностью зависимым от ситуативных задач крупных игроков и возможных интервенций НБУ в случае избытка предложения на торгах.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:44 на наличном рынке находились на уровне 26,900/27,051 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, обменные пункты закончили апрель также около отметки в 27 грн/$. Наличный рынок 30 апреля открывался котировками 27,07-27,15 грн/$, а к середине дня они снизились до 27,07-27,10 грн/$.

Курс на черном рынке