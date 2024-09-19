19.09.2024 07:30 Рита Парфенова

19 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Кожен рік 19 вересня відзначається день народження дружелюбного електронного – «Смайлика».

19 вересня 1982 року професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман вперше запропонував використовувати три символи, що йдуть підряд – двокрапку, дефіс і дужку – для позначення «усміхненого обличчя» в тексті, який набирається на комп’ютері. Це було серйозним поповненням електронного лексикону.



* * *



За Юліанським календарем православні відзначають Спогад чуда Архістратига Михайла. У народі свято отримало назву Михайлового дня або Михайлового чуда.



Архангел Михаїл – один із найвищих ангелів, що бере найближчу участь у долі Церкви. Архангел Михаїл у Писанні називається «князем», «вождем воїнства Господнього» і зображується, як головний борець проти диявола та всякого беззаконня серед людей. Тому по-церковному його називають «архістратиг», тобто старший воїн, вождь. Церква шанує архангела Михаїла як захисника віри та борця проти єресей та всякого зла. На іконах Михайло зображується з вогненним мечем у руці або списом, що скидає диявола.



Цього дня віряни обов'язково відвідують церкву, моляться архангелу Михаїлу, просячи здоров'я своїм рідним і близьким. А ще на Михайлове чудо прийнято робити добрі діла, пробачати гріхи і вибачатися самому. Серед наших предків свято Михайлове чудо було дуже важливим. Його завжди зустрічали піснями, гуляннями і застіллями.



Особливо популярними цього дня були зустрічі з рідними, які називалися братчинами. На цих зустрічах просили вибачення один у одного, вирішували всі конфлікти, які сталися протягом року. А в кінці існувала традиція – обов'язково обійнятися з усіма. Ця традиція все ще зберігається в багатьох українських селах.



* * *



А ще 19 вересня – Міжнародний день наслідування піратів. Він відзначається у понад 40 країнах. Це дуже веселе свято, коли люди наслідують розмову піратів, а деякі любителі при цьому навіть вбираються у піратські костюми.

Також цього дня

У 1478 році, за однією з найбільш достовірних версій, Леонардо да Вінчі дописав найбільшу картину світу Джоконду (вона Мона Ліза).



1673 – почалось селянське повстання на Слобожанщині



1841 – збудовано першу міжнародну залізницю (Страсбург-Базель).



1888 – у Бельгії на курорті Спа пройшов перший в історії конкурс краси. За повідомленнями репортера однієї зі скандинавських газет, що висвітлює результати тих незвичайних змагань, конкурс проходив надзвичайно скромно. «Учасниці конкурсу мали залишатися невідомими широкому загалу, жили в окремому будинку, доступ до якого було закрито для сторонніх, а на змаганнях вони доставлялися в закритому екіпажі». Причому всі чоловіки, які були на змаганнях, були одягнені у фраки, жінки – у довгі сукні. Переможницею стала 18-річна креолка з Гваделупи Берта Сукаре, якій дісталася премія п'ять тисяч франків.



1891 – до Монреалю прибули перші українські поселенці.



1893 – Нова Зеландія стала першою країною, яка надала на виборах право голосу жінкам.



1911 – народився Вільям Джералд Голдінг, англійський письменник, лауреат Нобелівської премії 1983 («Володар мух», «Шпіль», «Зрима пітьма»).



1919 – у Карибському морі виявлено абсолютно неушкоджене іспанське судно «Вальбарена» з повним набором рятувальних шлюпок (усі 488 пасажирів та членів екіпажу містичним чином зникли).



1928 – у Нью-Йорку відбулася прем'єра першого мультфільму з Міккі-Маусом. Мишеня ще не мало голосу і було мало схоже на звичний нам образ.



1948 – народився Джеремі Айронс, англійський актор, володар Оскара.



1949 – народилася Твіггі (справжнє ім'я – Леслі Хорнбі, від англ. Twiggy – «тростинка»), знаменита англійська манекенниця 60-х років, що рекламувала міні-спідниці, яка ввела в моду актуальну донині худорлявість, що межує з дистрофією.



1960 – нарожилася Оксана Забужко, провідна українська письменниця, поетеса, есеїстка і публічна інтелектуалка.



1982 – професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман вперше запропонував використати смайлик.



1991 – німецький турист Гельмут Симон виявив у льодовику, що тане в Тірольських Альпах на італо-австрійському кордоні мумію людини, яка жила на Землі приблизно 5300 років тому в епоху неоліту. Знахідку назвали Ецті за назвою Ецтальських гір, де його виявили.



2000 – у Лондоні було продемонстровано унікальні кадри, зняті англійськими вченими. На них був показаний астероїд, який влетів в атмосферу Землі, пройшов дотичною і знову вилетів у космос. За словами астрономів, якби він йшов на 20 кілометрів нижче, то врізався б у Землю, що спричинило б потужний вибух, як від великої ядерної бомби.



2003 – набули чинності зміни до Закону України «Про зв'язок», якими було скасовано плату за вхідні дзвінки операторам мобільного зв'язку.



2015 – найбільший автовиробник світу концерн Volkswagen AG був спійманий на фальсифікації даних викидів шкідливих речовин його турбодизельними двигунами.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Гаврило, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Марія, Микола, Ніл, Олексій, Теодор, Трохим, Федір.



за Юліанським календарем: Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло, Фекла.