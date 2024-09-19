19 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Кожен рік 19 вересня відзначається день народження дружелюбного електронного – «Смайлика».
19 вересня 1982 року професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман вперше запропонував використовувати три символи, що йдуть підряд – двокрапку, дефіс і дужку – для позначення «усміхненого обличчя» в тексті, який набирається на комп’ютері. Це було серйозним поповненням електронного лексикону.
* * *
За Юліанським календарем православні відзначають Спогад чуда Архістратига Михайла. У народі свято отримало назву Михайлового дня або Михайлового чуда.
Архангел Михаїл – один із найвищих ангелів, що бере найближчу участь у долі Церкви. Архангел Михаїл у Писанні називається «князем», «вождем воїнства Господнього» і зображується, як головний борець проти диявола та всякого беззаконня серед людей. Тому по-церковному його називають «архістратиг», тобто старший воїн, вождь. Церква шанує архангела Михаїла як захисника віри та борця проти єресей та всякого зла. На іконах Михайло зображується з вогненним мечем у руці або списом, що скидає диявола.
Цього дня віряни обов'язково відвідують церкву, моляться архангелу Михаїлу, просячи здоров'я своїм рідним і близьким. А ще на Михайлове чудо прийнято робити добрі діла, пробачати гріхи і вибачатися самому. Серед наших предків свято Михайлове чудо було дуже важливим. Його завжди зустрічали піснями, гуляннями і застіллями.
Особливо популярними цього дня були зустрічі з рідними, які називалися братчинами. На цих зустрічах просили вибачення один у одного, вирішували всі конфлікти, які сталися протягом року. А в кінці існувала традиція – обов'язково обійнятися з усіма. Ця традиція все ще зберігається в багатьох українських селах.
* * *
А ще 19 вересня – Міжнародний день наслідування піратів. Він відзначається у понад 40 країнах. Це дуже веселе свято, коли люди наслідують розмову піратів, а деякі любителі при цьому навіть вбираються у піратські костюми.
У 1478 році, за однією з найбільш достовірних версій, Леонардо да Вінчі дописав найбільшу картину світу Джоконду (вона Мона Ліза).
1673 – почалось селянське повстання на Слобожанщині
1841 – збудовано першу міжнародну залізницю (Страсбург-Базель).
1888 – у Бельгії на курорті Спа пройшов перший в історії конкурс краси. За повідомленнями репортера однієї зі скандинавських газет, що висвітлює результати тих незвичайних змагань, конкурс проходив надзвичайно скромно. «Учасниці конкурсу мали залишатися невідомими широкому загалу, жили в окремому будинку, доступ до якого було закрито для сторонніх, а на змаганнях вони доставлялися в закритому екіпажі». Причому всі чоловіки, які були на змаганнях, були одягнені у фраки, жінки – у довгі сукні. Переможницею стала 18-річна креолка з Гваделупи Берта Сукаре, якій дісталася премія п'ять тисяч франків.
1891 – до Монреалю прибули перші українські поселенці.
1893 – Нова Зеландія стала першою країною, яка надала на виборах право голосу жінкам.
1911 – народився Вільям Джералд Голдінг, англійський письменник, лауреат Нобелівської премії 1983 («Володар мух», «Шпіль», «Зрима пітьма»).
1919 – у Карибському морі виявлено абсолютно неушкоджене іспанське судно «Вальбарена» з повним набором рятувальних шлюпок (усі 488 пасажирів та членів екіпажу містичним чином зникли).
1928 – у Нью-Йорку відбулася прем'єра першого мультфільму з Міккі-Маусом. Мишеня ще не мало голосу і було мало схоже на звичний нам образ.
1948 – народився Джеремі Айронс, англійський актор, володар Оскара.
1949 – народилася Твіггі (справжнє ім'я – Леслі Хорнбі, від англ. Twiggy – «тростинка»), знаменита англійська манекенниця 60-х років, що рекламувала міні-спідниці, яка ввела в моду актуальну донині худорлявість, що межує з дистрофією.
1960 – нарожилася Оксана Забужко, провідна українська письменниця, поетеса, есеїстка і публічна інтелектуалка.
1982 – професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман вперше запропонував використати смайлик.
1991 – німецький турист Гельмут Симон виявив у льодовику, що тане в Тірольських Альпах на італо-австрійському кордоні мумію людини, яка жила на Землі приблизно 5300 років тому в епоху неоліту. Знахідку назвали Ецті за назвою Ецтальських гір, де його виявили.
2000 – у Лондоні було продемонстровано унікальні кадри, зняті англійськими вченими. На них був показаний астероїд, який влетів в атмосферу Землі, пройшов дотичною і знову вилетів у космос. За словами астрономів, якби він йшов на 20 кілометрів нижче, то врізався б у Землю, що спричинило б потужний вибух, як від великої ядерної бомби.
2003 – набули чинності зміни до Закону України «Про зв'язок», якими було скасовано плату за вхідні дзвінки операторам мобільного зв'язку.
2015 – найбільший автовиробник світу концерн Volkswagen AG був спійманий на фальсифікації даних викидів шкідливих речовин його турбодизельними двигунами.
за Новоюліанським календарем: Гаврило, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Марія, Микола, Ніл, Олексій, Теодор, Трохим, Федір.
за Юліанським календарем: Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло, Фекла.
Цей день може стати кроком до здійснення ваших цілей. Фінансові справи обіцяють бути вдалими, але краще уникати ризиків.
Ранкові хмари після обіду хмари розсіються, проте надвечір небо знову стане похмурим. Опадів не очікується.
День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.
влажность:
давление:
ветер: