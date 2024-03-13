Прогноз погоди у Харкові на 13 березня

У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
13 березня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі опади.
Вітер східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 2–4° морозу, вдень 3–5° тепла.
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Якщо використовувати м'яке почуття гумору, сьогодні можна легко викликати симпатії оточуючих і заручитися їхньою підтримкою.
У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода без опадів.
13 березня 1989 року було винайдено Всесвітнє павутиння (World Wide Web, WWW).
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