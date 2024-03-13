13.03.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 березня

У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

13 березня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі опади.

Вітер східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 2–4° морозу, вдень 3–5° тепла.

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Народні прикмети

Хмарна погода обіцяє нічні заморозки.

Дощ віщує хорошу погоду влітку.

Сонячний день говорить про багатий урожай.

У народі помічено, що цей день завжди буває теплим, щоправда, і дощ може бути, але це хороша прикмета: на багатий врожай і хороше літо.

Наші пращури спостерігали, як тануть круги навколо дерев, по цьому судили про весняну погоду: "круті краї, крута й весна буде, пологі – весна буде затяжною".

13 березня вважається астрономічним рубежем зими й літа.