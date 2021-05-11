11.05.2021 06:00

Радоница – Пасха для усопших: события 11 мая

Во вторник второй недели после Пасхи православная церковь установила Радоницу – поминовение усопших, первое после праздника Пасхи.

В этот день христиане как бы разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами Церкви, уже оставившими этот мир. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности.



Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем, особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников (сразу после Светлой пасхальной недели) как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь – жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.



В Украине Белоруссии и в Польше Радоница называется Проводы, отмечается в воскресенье, понедельник или вторник Фоминой недели.



Так, на северо-востоке Украины поминальный день приходится на вторник, реже — понедельник Фоминой недели; в Центральной Украине – в понедельник Фоминой недели (Проводы); на востоке Украины — на Красную горку.

Также в этот день...



В 330 году император Константин Великий освятил под именем Константинополь новую столицу своей империи, заложенную в 326 году на месте древнегреческой колонии Византия. Занимая исключительно выгодное географическое положение моста между Востоком и Западом, Константинополь быстро превратился в крупнейший город и важнейший центр экономической, политической и культурной жизни. Город неоднократно становился главной целью набегов окружавших Византийскую империю народов: персов, арабов, болгар, печенегов. Не раз на приступ Царьграда (древнерусское название Константинополя) водили свои дружины и русские князья, добившиеся в результате торговых привилегий. В 1204 город был взят и разграблен участниками 4-го крестового похода, став столицей Латинской империи. В 1261 он вновь стал столицей восстановленной Византийской империи. Но после захвата турками в конце мая 1453 Византийская империя рухнула, город стал столицей Османской империи и получил новое название - Стамбул.



868 – китайский монах Ван Цзе изготовил «Алмазную сутру». Это самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ.



1720 – родился Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен (ум. 22.2.1797), немецкий барон, имя которого стало нарицательным. Ряд лет он прослужил в русской армии, участвуя в войнах с турками. Уйдя в отставку и вернувшись на родину в Ганновер, барон прославился как рассказчик необыкновенных историй, случившихся с ним во время военных походов, охоты и т. п. и даже издал книгу "Руководство для весельчаков" (1781) со своими историями. Нарицательным имя барона стало после анонимного издания в Англии немецким писателем Рудольфом Распе рассказов о бароне Мюнхгаузене.



1904 – родился Сальвадор Дали, испанский живописец-сюрреалист, любитель текущих часов и тигров, выпрыгивающих изо рта карасей.



1916 – немецкий физик Альберт Эйнштейн публично заявил, что «все этом мире относительно». И хотя прошло почти 100 лет, в этом мире мало что изменилось.



1927 – образована Американская академия киноискусств. Идея её создания принадлежит Луису Мейеру, самому известному и богатому голливудскому продюсеру того времени. Одной из главных причин появления Академии было желание «истинных творцов кино», коими считали себя продюсеры, защититься от профсоюзного движения, набиравшего в конце 1920 годов все большую популярность. В первых же строках устава нового института было четко обозначено его назначение: «Принимать самые жесткие меры ко всем атакам на Академию извне». Без особых хлопот и вполне официальным путем продюсеры приобрели актеров в свою полную собственность, лишив их права вступать в союзы по профессии. Через два года Академия начала определять лауреатов года, а с 1931 стала вручать победителям «Оскары».



1931 – банкротством австрийского банка «Кредит-Анштальт» начался финансовый кризис в Центральной Европе.



1949 – Королевство Сиам переименовывается в Таиланд.



1949 – в Нью-Йорке продан первый фотоаппарат «Полароид». Стоил он тогда 89 долларов 95 центов.



1981 – в Лондоне состоялась премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки».



2000 – в Индии родилась миллиардная жительница этого государства – Аста Арора.



2003 – Пол Маккартни стал первым рок-музыкантом, удостоенным чести выступить на легендарной арене Колизея. На концерте присутствовало всего 400 зрителей, билеты для которых продавались на специальном аукционе.