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11.05.2021  06:00   

Радоница – Пасха для усопших: события 11 мая

Во вторник второй недели после Пасхи православная церковь установила Радоницу – поминовение усопших, первое после праздника Пасхи.

В этот день христиане как бы разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами Церкви, уже оставившими этот мир. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности.

Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем, особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников (сразу после Светлой пасхальной недели) как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь – жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.

В Украине Белоруссии и в Польше Радоница называется Проводы, отмечается в воскресенье, понедельник или вторник Фоминой недели.

Так, на северо-востоке Украины поминальный день приходится на вторник, реже — понедельник Фоминой недели; в Центральной Украине – в понедельник Фоминой недели (Проводы); на востоке Украины — на Красную горку.

Также в этот день...

В 330 году император Константин Великий освятил под именем Константинополь новую столицу своей империи, заложенную в 326 году на месте древнегреческой колонии Византия. Занимая исключительно выгодное географическое положение моста между Востоком и Западом, Константинополь быстро превратился в крупнейший город и важнейший центр экономической, политической и культурной жизни. Город неоднократно становился главной целью набегов окружавших Византийскую империю народов: персов, арабов, болгар, печенегов. Не раз на приступ Царьграда (древнерусское название Константинополя) водили свои дружины и русские князья, добившиеся в результате торговых привилегий. В 1204 город был взят и разграблен участниками 4-го крестового похода, став столицей Латинской империи. В 1261 он вновь стал столицей восстановленной Византийской империи. Но после захвата турками в конце мая 1453 Византийская империя рухнула, город стал столицей Османской империи и получил новое название - Стамбул.

868 – китайский монах Ван Цзе изготовил «Алмазную сутру». Это самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ.

1720 – родился Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен (ум. 22.2.1797), немецкий барон, имя которого стало нарицательным. Ряд лет он прослужил в русской армии, участвуя в войнах с турками. Уйдя в отставку и вернувшись на родину в Ганновер, барон прославился как рассказчик необыкновенных историй, случившихся с ним во время военных походов, охоты и т. п. и даже издал книгу "Руководство для весельчаков" (1781) со своими историями. Нарицательным имя барона стало после анонимного издания в Англии немецким писателем Рудольфом Распе рассказов о бароне Мюнхгаузене.

1904 – родился Сальвадор Дали, испанский живописец-сюрреалист, любитель текущих часов и тигров, выпрыгивающих изо рта карасей.

1916 – немецкий физик Альберт Эйнштейн публично заявил, что «все этом мире относительно». И хотя прошло почти 100 лет, в этом мире мало что изменилось.

1927 – образована Американская академия киноискусств.  Идея её создания принадлежит Луису Мейеру, самому известному и богатому голливудскому продюсеру того времени. Одной из главных причин появления Академии было желание «истинных творцов кино», коими считали себя продюсеры, защититься от профсоюзного движения, набиравшего в конце 1920 годов все большую популярность. В первых же строках устава нового института было четко обозначено его назначение: «Принимать самые жесткие меры ко всем атакам на Академию извне». Без особых хлопот и вполне официальным путем продюсеры приобрели актеров в свою полную собственность, лишив их права вступать в союзы по профессии. Через два года Академия начала определять лауреатов года, а с 1931 стала вручать победителям «Оскары».

1931 – банкротством австрийского банка «Кредит-Анштальт» начался финансовый кризис в Центральной Европе.

1949 – Королевство Сиам переименовывается в Таиланд.

1949 – в Нью-Йорке продан первый фотоаппарат «Полароид». Стоил он тогда 89 долларов 95 центов.

1981 – в Лондоне состоялась премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки».

2000 – в Индии родилась миллиардная жительница этого государства – Аста Арора.

2003 – Пол Маккартни стал первым рок-музыкантом, удостоенным чести выступить на легендарной арене Колизея. На концерте присутствовало всего 400 зрителей, билеты для которых продавались на специальном аукционе.

2014 – псевдореферендумы в Донецкой и Луганской по статусу этих областей.
 
Именины отмечают: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

 

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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