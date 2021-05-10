10.05.2021 09:00

Семен Ранопашец: что можно и нельзя делать 10 мая

10 мая отмечается день памяти апостола и священномученика Симеона, сродника Господня.

В народе этого святого называли Семен-ранопашец и говорили: «Пора пахать, когда гром гремит, лес в листву одевается, жаворонок запел, а водяные лягушата квакать начинают».

Существовали и особые приметы, связанные с пахотой. Например, в южнорусских областях до запашки полей нельзя было петь, а пение вблизи полей даже считалось грехом.



Считалось, что 10 мая злые духи тянутся к жилью человека, к хлеву. Поэтому крестьяне возвращались с полей, пятясь, чтобы отвадить нечистую силу. По народному поверью, злые духи принимали то птичье обличье, то звериное, а иногда и человеческий облик.



Знахари 10 мая отчитывали людей от зла и занимались семейной магией. По поверью, этот день был чрезвычайно конфликтен. Чтобы не поругаться, нужно было завязать на красной шерстяной нитке два узелка и затем носить ее целый день в правом кармане.



Также в этот день...



В 1850 году родился сэр Томас Джонстон Липтон. Английский лорд, яхтсмен (принимал участие в гонках на одноместных яхтах на Кубок Америки в 1899, 1901, 1903, 1920 и 1930 гг). У нас известен как чай – он, собственно, и основал фирму «Липтон».



1864 – родился Леон Гомон, основатель французской кинокомпании Gaumont – первой в мире киностудии.



1900 – родилась Елена Тяпкина, актриса («Веселые ребята», «Война и мир», «Это было в Донбассе»).



1913 – первый полет самолета С-9 («Большой Балтийский» или «Гранд») конструктора Игоря Сикорского.



1933 – на площади Опера в Берлине нацистами сожжены 20 тысяч книг «неарийского духа» - Гейне, Ремарка, Хэмингуэя, Фейхтвангера… «Там, где жгут книги, там и людей побросают в огонь», – эти слова Гейне оказались пророческими.



1932 – в Ленинграде завод «Коминтерн» выпустил первую двадцатку советских телевизоров. Кстати, первый массовый советский телевизор назывался КВН. Аббревиатура была составлена из первых букв фамилий его основных конструкторов – Кенигсон, Варшавский, Николаевский.



1933 – американский магнат Нельсон Рокфеллер уволил мексиканского художника Диего Риверу, приглашенного для создания стенной росписи нового здания компании RCA. Причиной конфликта стал отказ художника убрать со стены портрет Ленина.



1938 – родился Максим Шостакович, композитор, дирижер, сын Дмитрия Шостаковича.



1938 – родилась Марина Влади (настоящее имя Марина Владимировна Полякова-Байдарова), французская киноактриса русского происхождения.



1941 – на реактивном истребителе Мессершмитт Me.163 впервые преодолен рубеж 1000 км/ч. Точная скорость самолета составила 1003.9 км/ч. Рекорд продержался до 1947 года.



1947 – на киностудии «Ленфильм» прошел общественный просмотр картины «Золушка».



1955 – родился Александр Друзь, знаток, мэтр клуба «Что? Где? Когда?».



1956 – родился Владислав Листьев, российский журналист, телеведущий (программы «Взгляд», «Поле Чудес», «Тема»), первый генеральный директор ОРТ. Был убит в подъезде собственного дома 1 марта 1995 года.



1960 – родился Боно Вокс (настоящее имя Пол Хьюисон), лидер британской группы «U2».



1960 – американская атомная подводная лодка «Тритон» завершила первое подводное кругосветное плавание.



1965 – родилась Линда Евангелиста, канадская супермодель.



1978 – в Одессе начались съёмки фильма «Место встречи изменить нельзя».



2001 – в Нью-Йорке на аукционе «Кристи» за 171 тысячу долларов был продан дневник первого космонавта Юрия Гагарина. Имя покупателя не разглашается, известно лишь, что это частное лицо. Дневник, подписанный Ю. Гагариным 15 апреля 1961 г., содержит запись его радиопереговоров с Центром управления полетами во время исторического полета. Однако, по словам вдовы космонавта Валентины Гагариной, это может быть в лучшем случае копия документа, поскольку оригинал хранится в Москве в архиве, доступ к которому имеет лишь узкий круг лиц.



2005 – в Берлине рядом с Бранденбургскими воротами был открыт мемориал жертвам Холокоста.



Именины отмечают: Семен, Сергей, Степан.