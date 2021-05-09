09.05.2021 09:00

День Победы: события 9 мая

День победы над нацизмом во Второй мировой войне или День победы - государственный праздник в Украине, официально отмечают 9 мая, начиная с 2016-го года.

Он пришел на смену советскому празднику День Победы, которое праздновали в СССР, а затем в Украине до 2015 года включительно.



«День победы над нацизмом во Второй мировой войне» установлен как государственный праздник в соответствии с принятым 9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины закона «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов» в рамках пакета законов о декоммунизации.



Как отмечает Украинский институт национальной памяти, новое содержание Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне включает в себя:



– переосмысление событий Второй мировой войны, разрушения советских исторических мифов, честный диалог вокруг сложных страниц прошлого;



– равное почитание памяти каждого, кто боролся с нацизмом, подчеркивание солидарности и боевого братства всех Объединенных Наций, как государств, так и безгосударственных тогда народов, в частности евреев и украинский;



– перенос акцента с истории военных действий на истории конкретных людей, а затем отказ от празднования в пользу почитания.

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Во второе воскресенье мая многие страны, в том числе Украина, отмечают День матери.



День матери – это международный праздник. В этот день принято поздравлять всех мам, а также женщин, которые ожидают появления малышей. Дети дарят открытки и поделки, которые сами сделали, читают стихи, поют песни или готовят завтраки. Но самое главное - это внимание, любовь и забота ребенка.

Также в этот день...



В 1712 году основан Тульский оружейный завод.



1837 – родился Адам Опель, немецкий промышленник, основатель компании Opel.



1860 – родился Джеймс Барри, шотландский драматург и писатель. Самым известным произведением писателя стала пьеса «Питер Пэн» – история о мальчике, который не хотел становиться взрослым.



1913 – киномир узнал о Фантомасе: в прокат вышел немой фильм «Фантомас, человек для гильотины» режиссера Луи Фейада с демоническим Рене Наваром в главной роли. Эта лента имела мало общего с комедийным «Фантомасом» середины шестидесятых. Тогда, в 1913 году, за первую неделю проката картину посмотрели 80 тысяч человек. Именем киношного героя начали называть пароходы и рестораны, статуэтки Фантомаса и его манекены в натуральную величину разлетались, как горячие пирожки. Фантомас стал брендом.



1924 – родился Булат Окуджава, российский писатель, сценарист, поэт, бард («Ваше благородие», «Арбат, мой Арбат», «А значит, нам нужна одна победа», «Оловянный солдатик», «Часовые любви»).



1949 – родился Билли Джоэл, американский певец и композитор.



1952 – родился Виктор Резников, композитор, поэт, певец. Автор многих популярных песен, которыми был снабжен репертуар всей российской попсы – А. Пугачевой, М. Боярского, В. Леонтьева, Л. Долиной и других известных исполнителей и музыкальных коллективов.



1960 – в США поступили в продажу первые в мире противозачаточные таблетки.



1962 – родился Валерий Тодоровский, российский сценарист и кинорежиссер («Подмосковные вечера», «Страна глухих»).



1962 – родился Дэвид Гаан, вокалист британской группы «Depeche Mode».



1967 – родился Федор Бондарчук, российский актер, режиссер, сценарист («9 рота», «Обитаемый остров»).



1970 – Анита и Эбби Хоффман перед 30-тысячным антивоенным митингом устроили ритуал «электронного вуду»: бормоча заклинания, разбили телевизор, с экрана которого Никсон объявлял о вводе американских войск в Камбоджу. В ответ на вторжение США в Камбоджу 400 хиппи устроили вторжение в США со стороны канадской границы, напали на – Блэйр, забросали витрины бутылками с краской, делая вид, что угрожают жителям. Флэшмоб, короче.



1996 – официальным талисманом Linux стал Tux.



2003 – на главном конвейере Запорожского автомобильного завода собраны первые экземпляры новых моделей автомобилей Opel – Corsa, Astra и Vectra.



Именины отмечают: Василий, Иван, Степан.