07.05.2021 06:00

70 лет назад Харьков вошел в историю с телевизионной сенсацией

В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.

В эфир вышел первый любительский телецентр, причем произошло это за полгода до выхода в эфир в ноябре киевского телецентра.

«Внимание! Говорит и показывает Харьков!» – эти слова, прозвучавшие в эфире в 19.00 7 мая 1951 года, стали самой настоящей сенсацией.

Телепередачи начали выходить в эфир и имели очень большой спрос у харьковчан. Невероятно, но факт: в 1953 году телевизоров в Харькове было больше чем в Японии!

Одновременно под студии и аппаратные переоборудовались некоторые помещения в сооруженном еще в 30-е годы комплексе Госпрома. Результат превзошел все ожидания – главный инженер московского телецентра, побывавший в харьковской любительской телестудии, признал, что достигнутая здесь четкость изображения не уступала столичной. Таким образом, Харьков стал третьим после Москвы и Ленинграда городом, где «прописалось» телевидение. В Харьков приезжали делегации из Одессы и Риги, Омска и Владивостока познакомиться с техническими устройствами и перенять опыт первых вещателей.

Телецентр работал три года, и уже в 1954 году в Харькове был построен профессиональный телецентр. В 1955 году его высотную башню увенчала антенна.



Также в этот день...



В 1663 году в центре Лондона открылся Королевский театр. Через девять лет он сгорел, но был вновь возведен на своем нынешнем месте на Друри-Лейн. Ныне это старейший театр Англии.



1774 – родился Фрэнсис Бофорт, английский моряк, разработавший 12-балльную шкалу силы ветра. В 1838 году шкала Бофорта был принята на британском флоте, а потом моряками всего мира. Нуль по шкале Бофорта – штиль (безветрие), 4 балла – умеренный ветер, 6 баллов – сильный ветер, 10 баллов – шторм (буря), 12 баллов – ураган.



1812 – родился Роберт Браунинг, английский поэт (и пистолеты тут не при чем), который ввел в английскую поэзию жанр монолога-исповеди.



1833 – родился Иоганнес Брамс, немецкий композитор, пианист, дирижер.



1895 – на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете, А.С. Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами.



1901 – родился Гэри Купер (Франк Джеймс), американский киноактер. Был воплощением крепкого, чистосердечного американца, скупого на слова, но способного дать отпор «плохим парням».В 1960 он получил специальный приз «Оскар» за вклад в развитие киноискусства.



1906 – поэт Александр Блок написал стихотворение «Незнакомка».



1940 – родился Питер Бенчли, американский писатель, автор бестселлера всех времен и народов «Челюсти».



1941 – оркестр Гленна Миллера записал одну из самых популярных своих мелодий – Chattanooga Choo Choo.



1945 – в 2:41 ночи в Реймсе, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.



1946 – родился Владимир Бортко, кинорежиссер («Блондинка за углом», «Собачье сердце», «Бандитский Петербург», «Афганский излом»).

1956 – министр здравоохранения Великобритании отказался начать кампанию по борьбе с курением, заявив, что он лично не убеждён в его вреде.



1985 – принято постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Начало крупнейшей в истории СССР антиалкогольной кампании.



1988 – в Бостоне впервые собрались вместе люди, уверявшие, что были похищены инопланетянами.



1992 – принята Конституция Автономной Республики Крым.



1995 – Национальный банк Украины выпустил монету стоимостью 200 тысяч карбованцев.



1996 – на Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент».



1999 – впервые с раскола христианской церкви в 1054 году Папа Римский посетил православную страну (Румынию).



2003 – жители Земли могли наблюдать редкое астрономическое явление, происходящее всего несколько раз в столетие. Меркурий двигался между Землей и Солнцем. С помощью обычного бинокля можно было увидеть четкую контрастную точку, медленно двигающуюся вдоль солнечного диска.



2003 – представители университета Карнеги-Меллона объявили о намерении создать Зал славы роботов с целью отдать дань уважения как самим роботам, неважно – реальным или вымышленным, так и их создателям.



2008 – в 11.00 в Черном море произошло землетрясение силой 3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр был возле острова Змеиный. Слабые толчки ощущались в Одессе.



2016 – в Полтаве открыли первый в мире полноценный памятник гетману Ивану Мазепе.



Именины отмечают: Алексей, Валентин, Елизавета, Савва, Фома.