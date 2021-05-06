06.05.2021 06:00

День подземки: как Харьков получил новую ветку метро

6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.

Сначала в эксплуатацию сдали пять станций: «Метростроителей», «Площадь Восстания» (сейчас – «Защитников Украины»), «Архитектора Бекетова», «Госпром», «Научная», протяженность линии составила 6,95 километров.



21 августа 2004 года линию продлили до Павлового Поля: открыли станции «Ботанический сад» и «23 Августа».



21 декабря 2010 открыли станцию метро «Алексеевская», а 25 августа 2016-го – «Победа», которая, к слову, стала 30-й станцией Харьковского метрополитена.



Теперь третья линия Харьковского метрополитена связывает жилмассивы Алексеевка и Павлово Поле с центром города и районом стадиона «Металлист», а ее длина (10,97 км) превысила длину Салтовской линии и стала второй по протяженности (после Холодногорско-Заводской линии).



Сейчас начаты строительные работы по продлению линии в направлении аэропорта. Участок протяжённостью 3,6 км будет включать в себя станцию «Державинская» на пересечении проспекта Гагарина и 2-го Золотого въезда, станцию «Одесская» у пересечения одноимённой улицы с проспектом Гагарина, а также задел под строительство в отдалённой перспективе станции «Каштановая» к югу от перекрёстка с улицей Каштановой. Строительство будет вестись закрытым способом; стартовый котлован для проходки туннелей разместится у будущей станции «Одесская».

Также в этот день...



В 1626 году голландский поселенец Петер Минуит купил остров Манхэттен у исконных американцев за стеклянные бусы, стоящие около 25 долларов.



1686 – Россия и Польша заключили «Вечный мир», по которому поляки признали потерю Левобережной Украины и Киева.



1715 – издан «Артикул воинский» – первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс России, разработанный в период создания Петром I регулярной армии.



1840 – английская почта стала использовать почтовые марки. Королева Англии ввела в обращение первые в мире почтовые марки – черную однопенсовую и синюю двухпенсовую, обе с профилем королевы Виктории.



1856 – родился Зигмунд Фрейд, австрийский врач-психиатр и психолог, основатель основатель теории и метода лечения неврозов, названного психоанализом и ставшего одним из наиболее влиятельных психологических учений ХХ в.



1861 – родился Рабиндранат Тагор, индийский писатель, поэт, композитор, художник, общественный деятель. Он стал первым среди неевропейцев, кто был удостоен Нобелевской премии по литературе (1913).



1872 – в Англии учредили футбольный Кубок.



1895 – родился Рудольф Валентино (Родольфо Пьетро Филиберто Рафаелло Гульельми), американский актер, давший кинозрителям совершенный образец латинского любовника. Цитата: «Я не люблю женщин, которые знают слишком много».



1916 – в США произошло первое общение с помощью радиотелефона между берегом и кораблем. Капитан корабля New Hampshire получил от руководства военного флота указания о дальнейших действиях.



1923 – родился Владимир Этуш, актер театра и кино («Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Цирк зажигает огни», «Тень»).



1932 – родился Александр Белявский, актер театра и кино, Народный артист России («Место встречи изменить нельзя», «Ирония судьбы, или С легким паром!»). Александр Белявский стал первым ведущим популярного в 1960-1970-х годов «Кабачка 13 стульев», в 1980-х был постоянным участником телепрограммы Ю.В. Никулина «Белый попугай».



1952 – родился Кристиан Клавье, французский актер, сценарист и продюсер («Пришельцы», «Астерикс и Обеликс»).



1953 – американский хирург Джон Гиббон впервые успешно применил аппарат «искусственное сердце – легкие» при операции на открытом сердце.



1961 – родился Джордж Клуни, американский киноактер (телесериал «Скорая помощь», «От заката до рассвета», «Одиннадцать друзей Оушена», «Потомки» и др.).



1991 – украинский легкоатлет-шестовик Сергей Бубка установил мировой рекорд в Японии, взяв высоту 6 метров 7 сантиметров. И стал первым в мире человеком, прыгнувшем выше шести метров.



1994 – состоялась церемония введения в эксплуатацию одного из величайших строений ХХ века – транспортного тоннеля под проливом Ла-Манш, который соединил Британские острова с континентальной Францией. Тоннель был торжественно открыт лидерами стран-участниц – королевой Великобритании Елизаветой II и президентом Франции Франсуа Миттераном.



2012 – в России проходит «Марш миллионов», повлёкший за собой Болотное дело.



Именины отмечают: Александра, Анатолий, Афанасий, Георгий (Егор, Юрий).