30.04.2021 06:24

Великая Пятница (Великий Пяток): события 30 апреля

Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.

Вечером Великой Пятницы принято ставить опару для пасхальных куличей. Печь куличи следует в субботу, и красить яйца тоже - считается, что пятничные куличи и яйца портятся быстро, а субботние хранятся долго.



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В 2012 году мир впервые отметил Международный день джаза – музыки, «содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми».

Джаз возник в конце 19 – начале 20 века в США как синтез африканской и европейской культур и по сей день остается уникальной формой музыкального искусства, объединяющей расы и национальности и стирающей границы между людьми и государствами.

Первый день джаза ознаменовался праздничной программой, которая включала в себя живые выступления музыкантов, мастер-классы и круглые столы с участием людей, внесших большой вклад в развитие этого искусства. В последующие годы подобные мероприятия становятся традиционными.



Кстати, впервые слово «джаз» было упомянуто в печати 2 апреля 1912 года. А 8 марта 1929 года в Ленинграде прошла премьера представления «Теаджаз» — первая постановка джаз-оркестра Л.Утесова.



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В ночь с 30 апреля на 1 мая отмечается Вальпургиева ночь – наиболее значительный из языческих праздников, посвященный плодородию.



Большинство людей, услышав о Вальпургиевой ночи, думают о шабашах, ведьмах, плясках нагишом под луной, пирах и возможно даже седлают мётлы.



Однако не все так просто. Вальпургиева ночь представляет собой то же самое, что и Бельтей, или Майский Канун, и отмечается ночью 30 апреля в ознаменование расцветающей весны.



Название Вальпургиевой ночи связано с именем святой Вальпурги, Уимбурнской монахини, приехавшей из Англии в Германию в 748 году с целью основания монастыря. Она умерла 25 февраля 777 года в Хайденхайме. Она пользовалась чрезвычайной популярностью, и ее очень скоро начали почитать как святую. В римском списке святых ее день – 1 мая.



В средние века существовало поверье, что Вальпургиева ночь является ночью пиршества ведьм во всей Германии и Скандинавии. Ведьмы садились верхом на метлы и слетались на горные вершины, где проводили время в диких пирах и плясках. Открывались границы между мирами, поэтому в старину вечером 30 апреля всюду в Европе горели костры. Пугались и хищники, которые могли разорить стадо (ведь с мая начинался пастушеский сезон), и нечисть.



Сейчас в ночь с 30 апреля на 1 мая отмечают Вальпургиеву ночь по всей Центральной и Северной Европе – это праздник встречи весны, когда зажигаются огромные костры, чтобы отвадить ведьм, слетающихся в эту ночь на шабаш. Программа праздника не меняется уже более 100 лет: старинные игры, вроде наших горелок, выступления студенческих хоров и традиционные костры в канун Вальпургиевой ночи. Вот так канонизированная святая стала воплощением тьмы.



Несколько лет назад предприимчивый немецкий ди-джей Максимилиан Ленц (в народе DJ Westbam) придумал молодежный праздник «MayDay» (»Майский день»). Каждый год в Вальпургиеву ночь, с 30 апреля на 1 мая, в дортмундский зал «Вестфалленхалле» съезжаются молодые люди со всей Германии, чтобы вволю натанцеваться, познакомиться с ровесниками, а также услышать самую прогрессивную танцевальную музыку.



Также в этот день...



В 311 году Галерий, чье полное имя Гай Галерий Валерий Максимиан, с 305 года являющийся полновластным правителем Восточной части Римской империи, подписал эдикт, впервые разрешивший населению открыто исповедовать христианство и способствовать распространению этого вероучения.



1185 – несмотря на случившееся тогда затмение, князь новгород-северский Игорь вместе с братом Всеволодом выступил в поход против половцев, или, как написал автор «Слова о полку Игореве», «тогда въступи Игорь князь в злат стремень и поеха по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступаше; нощь, стонущи ему грозою, птичь убуди; свист зверин въста; збися Див, кличет верху древа – велит послушати земли незнаеме, Волзе, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, тьмутораканьскый болван!». Да только разгромили половцы войско русское, князей в полон взяли, Ярославна зарыдала, «тоска разлияся по Руской земли, печаль жирна тече средь земли Рускыи».



1722 – в газете New England Courant впервые упоминается игра бильярд.



1777 – родился Карл Фридрих Гаусс (ум. 1855), выдающийся немецкий математик, астроном и физик, считающийся одним из величайших математиков всех времен.



1789 – состоялась церемония инаугурации первого Президента США. Им стал главнокомандующий американской Континентальной армией Джордж Вашингтон. Речь Вашингтона состояла всего из 135 слов. Текст присяги Вашингтон завершил словами «так помоги мне Бог».



1803 – США купили у Франции Луизиану. Нынешний штат был куплен по цене 4 цента за акр – вдвое дороже Аляски.



1877 – день рождения граммофона. Французский поэт Шарль Кро передал Академии Наук описание первого граммофона.



1883 – родился Ярослав Гашек, чешский писатель-сатирик, «папа» бравого солдата Швейка.



1900 – Гавайи стали территорией США.



1920 – родился Николай Гринько (ум. 1989), русский советский актер театра и кино, народный артист Украинской ССР. Наибольшую известность Николаю Гринько принесли роли в фильмах Андрея Тарковского «Иваново детство», «Андрей Рублев».



1945 – начался штурм рейхстага советскими войсками во время Берлинской операции. В ночь на 1 мая бойцы 1-го стрелкового батальона 756-го полка, которым командовал капитан С. А. Неустроев, установили на крыше рейхстага красный флаг.



1952 – на телевидении была показана первая реклама игрушки. Это был пластмассовый Мистер Картофельная Голова, к которому прилагались различные дополнительные аксессуары. Только за первый год было продано игрушек на 4 миллиона долларов. В 1987 году Американское общество борьбы с раком заставило производителей раз и навсегда вытащить изо рта картофельного героя курительную трубку. А в 2002 году страховая компания для пенсионеров выдала Мистеру Картофельной Голове членскую карточку.



1954 – в Киеве открыт памятник Щорсу. По одной из версий, скульптору позировал Леонид Кравчук, ставший позднее президентом Украины.



1956 – родился Ларс фон Триер, датский режиссер («Догвилль», «Рассекая волны», «Танцующая в темноте») и сценарист.



1962 – родился Николай Фоменко, бывший музыкант группы «Секрет», киноактер, автогонщик, теле- и радиоведущий, мастер фраз типа «Не перепились еще богатыри на земле русской!»



1967 – родился Филипп Киркоров, российский певец.



1967 – в эксплуатацию сдана Останкинская телебашня в Москве. К ноябрьским праздникам 1967 года будет сдан и телецентр – башня станет телевизионной и отсюда начнется вещание на всю страну.



1974 – родился Андрей Губин, эстрадный певец.



1982 – родилась Кирстен Данст, американская актриса («Интервью с вампиром», «Уимблдон», «Человек-паук»).



1982 – родился Артем Ткаченко, российский актер («Меченосец», «Индиго»).



1990 – начала вещание первая независимая музыкальная радиостанция России «Европа Плюс».



1992 – в Женеве было объявлено, что технология Всемирной паутины, разработанная сотрудником Европейской лаборатории физики элементарных частиц англичанином Тимом Бернерсом-Ли, будет для всех бесплатной. Вот тут-то Интернет и зашагал вперед семимильными шагами.



2002 – в Обнинске навсегда остановлен реактор первой в мире атомной электростанции. Как сообщила пресс-служба Минатома России, станция была остановлена исключительно по экономическим соображениям, поскольку «поддержание ее в безопасном состоянии с каждым годом становилось все дороже и дороже». Первая в мире атомная электростанция с реактором АМ-1 (Атом мирный) мощностью 5 МВт дала промышленный ток 27 июня 1954 г. и открыла дорогу использованию атомной энергии в мирных целях, успешно проработав почти 48 лет.



30 апреля 2008 г. Указом Президента был объявлен в Украине Днем национального траура в память о погибших в катастрофе вертолета Ми-8 над Черным морем и корабля «Нефтегаз-67» в Южно-Китайском море.



Именины отмечают: Адриан, Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор.