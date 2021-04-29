29.04.2021 06:00

Великий (Чистый) четверг у православных христиан: события 29 апреля

На неделе перед Пасхой для православных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг, или Великий Четверток.

Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия.

Этот обряд признается всеми христианами — православными, католиками, лютеранами — верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа. С Великого Четверга и до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.



С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храмы, исповедаться и причаститься. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца. В Чистый Четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться — символически очиститься от грехов и суеты.



В Чистый Четверг русские крестьяне очищали дом, двор и огород от накопившегося за зиму сора, грязи и пыли. В первую очередь обновляли и мыли иконы и лампады. Потом тщательно мыли полы, стены, потолки избы, стол и лавки, оттирали песком, скоблили ножом. В народе говорили: «Если в Чистый Четверг вымоешься и вымоешь, весь год чистота в избе водиться будет».

После уборки, проведенной в Чистый Четверг, в домах не убирали и не мели полы до Пасхи, чтобы «не засорить глаза лежащему во гробе Христу». В некоторых областях в этот день перемывали всю посуду в доме, а молочные крынки еще и окуривали женскими волосами, объясняя важность этого занятия тем, что посуда осквернена прикосновением Иуды Предателя.



В этот день устраивалась большая стирка — перестирывалась вся одежда, постельное белье, скатерти, занавески и полотенца, а также коврики, половики и подстилки. Все выносилось на просушку во двор, а вся семья в ночь с четверга на пятницу ложилась спать на «гороховине», гороховой соломе, которую расстилали на полу. На Русском Севере, например, матери учили дочерей, а тещи — невесток: «Все надо выстирать, даже портяночка и та Пасхе радуется».



Необходимость уборки в Чистый четверг объясняли еще и тем, что празднику Воскресения Христова радуются не только люди и природа, но и животные, и каждая вещь, и предмет.



Также в этот день...



В 1686 году родился Василий Татищев, историк, государственный деятель. Создал обобщающий труд по отечественной истории, написанный на основе многочисленных русских и иностранных источников, – «Историю Российскую с самых древнейших времен», составил первый русский энциклопедический словарь.



1875 – родился Рафаэль Сабатини, английский писатель, автор приключенческих романов («Одиссея капитана Блада»).



1897 – английский физик Джозеф Томсон сообщил об открытии электрона.



1899 – родился Дюк Эллингтон, американский джазовый пианист, аранжировщик, композитор и дирижер. Был создателем самого необыкновенного и большого джазового оркестра в Америке.



1913 – рожденный в Швеции американский изобретатель Гидеон Сундбек запатентовал застежку-молнию. Строго говоря, появилась новинка раньше. Еще в 1893-м необычную застежку показал на международной ярмарке в Чикаго Уиткомб Джадсон. Увы! Продать удалось всего 20 молний при том, что ярмарку посетили около 20 миллионов человек... По сути Сандбэку не нужно было ничего изобретать. Он просто придал модели Джадсона привычный для нас вид.



1919 – родился Жерар Ури, французский режиссер-комедиограф («Разиня», «Большая прогулка», «Укол зонтиком»).



1930 – родился Жан Рошфор, французский актер («Анжелика, маркиза ангелов», «Высокий блондин в черном ботинке»).



1931 – в СССР провели первую опытную телепередачу.



1933 – очередной финал Кубка Англии по футболу. «Эвертон» выиграл у «Манчестер Сити» со счетом 3:0. Футболисты впервые вышли на поле с номерами на футболках, причем у игроков «Эвертона» номера с 1-го по 11-й, а у манкунианцев с 22-го (у вратаря) по 12-й.



1955 – родилась Лариса Удовиченко, российская актриса («Летучая мышь», «Место встречи изменить нельзя», «Зимняя вишня», «Мэри Поппинс, до свиданья»).



1957 – родился Дэниэл Дэй-Льюис, ирландский киноактер. В 1990 удостоен премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Моя левая нога» и в 2008-м за фильм «Нефть».



1958 – родилась Мишель Пфайфер, американская актриса («Опасные связи», «Волк», «Замужем за мафией», «Бэтмен возвращается»).



1967 – на экраны вышел фильм «Неуловимые мстители» режиссера Эдмонда Кеосаяна, вскоре ставший культовым.



1968 – на экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе» с Татьяной Дорониной и Олегом Ефремовым в главных ролях.



1970 – родилась Ума Каруна Турман, американская киноактриса («Генри и Джун», «Криминальное чтиво», «Бэтмен и Робин», «Убить Билла»). Ее отец – профессор Колумбийского университета, изучающий буддистскую религию. Первым из представителей Запада его приняли в свои ряды тибетские монахи. Даже свою дочь он назвал в честь жены всевышнего бога Шивы – богини Умы Парвати



1970 – родился Андре Агасси, американский теннисист, олимпийский чемпион.



1992 – национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч. В Ужгороде она встретилась со сборной Венгрии. В своём дебютном матче украинцы проиграли венграм со счётом 1:3, забив единственный гол только на 90-й минуте.



Именины отмечают: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Ника.