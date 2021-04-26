26.04.2021 06:00

35-я годовщина Чернобыльской катастрофы: события 26 апреля

26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.

В результате аварии на ЧАЭС был полностью разрушен атомный реактор, в окружающую среду попали радиоактивные вещества, а образовавшееся облако разнесло их на значительные участки территории Советского Союза. Произошло радиоактивное заражение территории общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров.

В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных территорий. Почти 8,4 миллиона человек в трёх пострадавших странах подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий.

Чернобыльская авария стала не только огромной трагедией и крупнейшей экологической катастрофой 20 века, но и уроком всему человечеству, показав, что вышедшая из-под контроля ядерная энергия не признает границ. К сожалению, ее отголоски будут звучать еще долго и скажутся не на одном поколении людей.

Лишь благодаря мужеству и самоотверженности рабочих, ученых, военных и добровольцев, рисковавших своими жизнями и здоровьем, которые выполнили тогда, в 1986 году, беспрецедентные по своим масштабам и сложности работы по экстренному устранению последствий этой трагедии, удалось избежать более ужасающих последствий. В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимали участие жители всех республик СССР.

Отдавая дань памяти погибшим, главы государств-участниц Содружества Независимых Государств на саммите в июне 2001 года приняли решение обратиться к государствам — членам Организации Объединенных Наций (ООН) об объявлении 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

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Сегодня отмечается Международный день интеллектуальной собственности. Дата выбрана не случайно: 26 апреля знаменует собой основание WIPO (Всемирной организации интеллектуальной собственности), призванной содействовать охране и развитию интеллектуальной собственности во всем мире.



Как ни смешно это звучит, но праздновать День интеллектуальной собственности предложили китайцы. Именно делегация из Поднебесной вынесла предложение отмечать этот праздник на рассмотрение WIPO 9 августа 1999 года.



Этот день предоставляет возможность подчеркнуть значение инноваций в повседневной жизни человека и совершенствовании общества.



Также в этот день...



В 1658 году указом царя Алексея Михайловича главная башня Московского Кремля переименована в Спасскую.



1783 – тринадцатилетнего Людвига ван Бетховена назначили музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне.



1792 – Руже де Лиль сочинил боевую песню для Рейнской армии. С этой песней на устах 30 июля того же года в Париж вошел Марсельский добровольческий батальон, а песня стала известна как «Марсельеза».



1798 – родился Эжен Делакруа, французский художник.



1863 – в петербургском Мариинском театре была впервые исполнена опера украинского композитора Семена Степановича Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем». Либретто написал сам Семен Степанович, и он же выступил в главной партии удалого казака-подкаблучника Карася.



1910 – родился Томоюки Танака, японский продюсер и кинорежиссер, автор величайшего в истории сериального бестселлера о Годзилле.



1912 – был создан первый в русской и мировой мультипликации объемный фильм «Прекрасная Люканида» (создатель фильма В. А. Старевич).



1939 – родился Владислав Дворжецкий, актер театра и кино («Бег», «Земля Санникова», «Капитан Немо»).



1945 – Украина вошла в состав ООН как член-основатель.



1963 – родился Джет Ли (настоящее имя Ли Лянцзе), китайско-американский актер фильмов кунг-фу.



1964 – в продаже появился первый диск «Rolling Stones».



1977 – открытие клуба «Студия 54».



1978 – родилась Стана Катик, канадская актриса («Касл»).



1980 – родился Ченнинг Татум, американский актер («Орел Девятого легиона», «Мачо и ботан», «Шаг вперед», «Клятва», «Дорогой Джон»).



1991 – принят Закон «О реабилитации репрессированных народов».



1994 – Американские ученые из Национальной лаборатории им. Ферми представили доказательства того, что ими обнаружен последний, шестой кварк (Top или t-кварк), поиск которого велся в течение 20 лет.



1998 – в Хьюстоне (США) барбадосец Рон Кинг провел самый массовый в истории сеанс одновременной игры в шашки, сыграв с 385 противниками и выиграв у всех. В том же году на лондонском марафоне Ник и Аластэйр Бенбоу установили мировой рекорд в марафоне с привязанными друг к другу ногами – 3 часа 40 минут 16 секунд.



1999 – кощунственно-одноименный компьютерный вирус «Чернобыль» поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.



Именины отмечают: Артем, Дмитрий.