25.04.2021 07:28

Международный День ДНК: событие 25 апреля

Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник – Международный День ДНК (DNA Day), в знак признания важности генетики и научных достижений, сделанных в этой области.

Такая дата была выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК.



Ровно 50 лет спустя, 25 апреля 2003 года, было объявлено, что проект по расшифровке генома человека близок к завершению. Дополнительный анализ некоторых участков генома все еще не закончен, однако основная работа над проектом завершена. Определение структуры человеческих генов – важный шаг для развития здравоохранения.



ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота. Именно в ДНК хранится генетическая информация человека, и именно этот тест является одним из наиболее популярных для установления родственных связей. Открытие спирали ДНК стало для науки революционным. Благодаря обнаружению ДНК был раскрыт код наследственности, идентифицирован генетический риск, начато формирование запрограммированных свойств организма, осуществляется оздоровление наследственности, создаются технологии генной инженерии.



В США День ДНК впервые отмечали в 2003 году, он был официально провозглашен обеими палатами Конгресса – Сенатом и Палатой представителей.

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Ежегодно 25 апреля отмечается День ДНК. Он установлен в честь выхода 25 апреля 1953 года британского журнала «Nature», в котором были опубликованы три статьи, посвященных открытию молекулярной структуры ДНК, авторства Джеймса Уотсона, Фрэнсиса Крика, Мориса Уилкинса, Розалинд Франклин и их коллег.



Статья Фрэнсиса Крика и Джеймса Уотсона «Молекулярная структура нуклеиновых кислот», посвященная описанию двухспиральной модели молекулы ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты), включала всего один простой рисунок и занимала чуть более одной странички, но она стала началом новой истории генетики, поворотным моментом в истории биологии. Великое открытие ученых из Кембриджа было оценено по достоинству, и в 1962 году они были удостоены Нобелевской премии по физиологии или медицине.



Впервые день ДНК был отпразднован в США в 2003 году в честь 50-летия открытия двойной спирали ДНК, апрель того года был объявлен в США месяцем, посвященным геному человека, в честь завершения проекта «Геном человека». Начиная с 2010 года, ежегодный день ДНК в апреле отмечает американский Национальный институт исследований генома человека (National Human Genome Research Institute – NHGRI). К этому дню в NHGRI приурочены специальные образовательные программы.



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С 2008 года ежегодно 25 апреля отмечается Всемирный день борьбы против малярии, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения. День посвящен пропаганде глобальных усилий по обеспечению эффективной борьбы против малярии. Малярия – группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах одного из видов комаров. Болезнь, как правило, сопровождается лихорадкой, ознобом, увеличением размеров печени и селезенки. Ежегодно более 200 миллионов человек инфицируются малярией; примерно 660 тысяч из них умирает. Около 90% случаев заболевания приходится на районы Африки южней Сахары; инфицируются также жители Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и даже некоторых регионов Европы. В особой группе риска находятся дети в возрасте до пяти лет.

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В последнюю субботу апреля «докторы Айболиты» отмечают профессиональный праздник – Международный день ветеринарного врача. Всех докторов, спасающих наших питомцев, всех, кто не дожидаясь благодарности от пациентов, старается помочь четвероногим, пернатым, чешуйчатым и прочим – с праздником!



В Украине День работника ветеринарной медицины отмечают во второе воскресенье августа.



Также в этот день…



В 1599 году родился Оливер Кромвель, британский государственный деятель, лорд-протектор Англии, Ирландии и Шотландии.



1719 – в Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим».



1780 – «Высочайше повелено генерал-губернатору Малороссийскому, Курскому и Харьковскому графу Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому об учреждении Харьковского наместничества». При этом местечки Волчанск, Валки, Краснокутск, Богодухов, Мирополье, Белополье, Лебедин и Недригайлов были переименованы в города.



1783 – в Анноне (Франция) был запущен первый воздушный шар, поднимающийся с грузом, равным весу взрослого человека.



1792 – во Франции гильотина впервые применена как орудия казни. Смертельное приспособление установил доктор Жозеф Гийотен на Гревской площади в Париже.



1826 – в Англии был запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.



1867 – японский город Токио впервые открылся для иностранной торговли.



1901 – в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера. Всех владельцев машин обязали зарегистрировать свои фамилии и адрес, а также описание их автомобиля. После этого им вручалась небольшая табличка, на которой были указаны инициалы владельца. В первый же год было выдано 954 номера. Кстати, стоили они тогда 1 доллар.



1907 – родился Василий Соловьев-Седой, композитор.



1917 – родилась Элла Фицджералд, великая американская (и не только) джазовая певица.



1928 – родился Юрий Яковлев, советский актер («Гусарская баллада», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы», «Кин-дза-дза»).



1931 – Фердинанд Порше основал компанию Porsche.



1940 – родился Аль Пачино, американский актер театра и кино («Крестный отец», «Запах женщины», «Адвокат дьявола», «Лицо со шрамом»).



1940 – родился Михаил Кононов, советский актер театра и кино («Большая перемена», «Гостья из будущего»).



1945 – родился Бьорн Кристиан Ульвеус, шведский гитарист, вокалист, композитор и один из основателей квартета АВВА.



1945 – встреча на Эльбе советских и американских войск.



1952 – родился Владислав Третьяк, хоккеист, вратарь.



1954 – американский исследовательский центр компании «Белл телефон» объявил о создании солнечных батарей.



1969 – родилась Рене Зеллвегер, американская актриса («Дневник Бриджет Джонс», «Чикаго»).



1994 – указом Президента Украины был создан Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания



1997 – из-за ошибки программистов во Флориде мировая сеть Интернет терпит самый большой сбой в истории.



Именины отмечают: Анфиса, Афанасия, Василий, Давыд, Иван, Исаак, Мария, Марфа, Мина, Сусанна, Тамара.