24.04.2021 07:15

Международный день ветеринарного врача: события 24 апреля

Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day), который был учреждён Всемирной ветеринарной ассоциацией (World Veterinary Association, WVA) в 2000 году, с целью освещения различных аспектов работы ветеринаров по всему миру и повышения осведомленность об их вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных, а также общественного здравоохранения

Сегодня отмечают свой праздник представители одной из самых добрых профессий — ветеринары. Доктора, которые лечат зверей и птиц, конечно, не дождутся слов признательности от своих четвероногих и пернатых пациентов, однако нет сомнений: животные порой испытывают не меньшую благодарность к своим спасителям, чем люди.

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24 апреля в календаре экологических дат отмечен как Всемирный день защиты лабораторных животных, который был учрежден Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных (ИнтерНИЧ) в 1979 году и поддержан ООН. Первоначально он «отмечался» зоозащитными организациями в ряде стран, а сегодня уже по всему миру активно развивается движение против вивисекции (экспериментов и опытов над лабораторными животными), которое поддерживают активисты различных общественных и зоозащитных организаций.



Надо сказать, что животные использовались в опытах с давних времен, но все же эти работы носили эпизодический характер. Понятие «лабораторное животное» сложилось в конце 19 века в связи с бурным развитием экспериментальной биологии и медицины, а со второй половины 20 века метод научного экспериментирования на животных оформился как самостоятельное направление. Сегодня лабораторные животные используются для моделирования патологических процессов и испытания лекарств, косметических средств, сигарет, пищевых добавок, веществ бытовой химии… Основными заказчиками исследований выступают крупные фармацевтические и косметические корпорации. Среди наиболее часто используемых в опытах животных – мыши, кролики, обезьяны и собаки. Ежегодно сотни представителей этих видов погибают в лабораториях. Кроме того, животных используют при обучении будущих медицинских работников и ветеринарных врачей.



Во Всемирный день защиты лабораторных животных противники вивисекции и сторонники гуманной науки в разных странах проводят различные масштабные просветительские акции и мероприятия, чтобы еще раз привлечь внимание общественности к проблемам «братьев наших меньших», обреченных на опыты, и напомнить, что существует альтернативная медицина, косметика, бытовая химия и средства личной гигиены. В защите прав лабораторных животных много неясностей и противоречий, но разрешить их сможет лишь сочувствующее и гуманное общество.



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Ежегодно 24 апреля в Армении и в диаспоре отмечается как День памяти невинных жертв геноцида.



В 1894-1896 годах в Турции было организовано уничтожение более чем 300 тысяч армян. В 1909 году в Адане и его окрестностях было убито 30 тысяч армян. 24 апреля 1915 года была арестована первая группа армянской интеллигенции. Далее последовали многочисленные аресты. За короткий период число арестованных достигло около 800 человек, в числе которых были писатели, ученые, искусствоведы, педагоги, актеры, врачи, священники, общественные деятели, а также армянские депутаты турецкого меджлиса (парламента). Всех их погнали в Анатолию и зверски убили. В результате геноцида 1915 года было уничтожено около полутора миллионов армян, со своих земель было депортировано все армянское население Западной Армении.



Геноцид армян признали Совет Европы, Европарламент, Подкомиссия ООН по предотвращению дискриминации и защите меньшинств, Комиссия ООН по военным преступлениям, Всемирный совет церквей, а также многие страны мира.



Также в этот день...



В 1184 году до н. э., согласно преданию, в этот день древние греки смогли проникнуть в Трою при помощи троянского коня.



1066 – обнаружена комета Галлея.



1793 – в Российской империи принят указ о создании на Правобережной Украине православной епархии.



1800 – президент Джон Адамс основал Библиотеку Конгресса, выделив 5 тысяч долларов на закупку книг.



1833 – в США запатентована газированная вода. Этим «изобретением» мир обязан британскому химику, богослову и философу Джозефу Пристли, открывшему одно из свойств диоксида углерода, с помощью которого и стало возможным создать «воду с пузырьками».



1916 – в Дублине произошло восстание ирландцев против англичан, названное «Красной пасхой».



1928 – родился Борис Матвеев (сконч. 2006), советский джазмен, кумир 50-х, легендарный ударник, работал в оркестрах Утёсова, Эдди Рознера, снимался в фильмах Карнавальная ночь, Старые клячи.



1938 – на экраны вышла комедия Григория Александрова «Волга-Волга» с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях.



1942 – родилась Барбра Стрейзанд, американская певица и актриса.



1949 – в Киеве открыт литературно-художественный музей Тараса Шевченко.



1952 – родился Жан-Поль Готье, французский модельер. После работы у Пьера Кардена создал в 1978 свою первую коллекцию, которая шла вразрез с направлением моды и была навеяна лондонским «уличным» стилем.



1962 – в США прошла первая в мире передача телевизионного сигнала между городами через спутник.



1970 – КНР запускает свой первый искусственный спутник Земли.



1981 – представлен первый персональный компьютер IBM.



1984 – в Сан-Франциско компания «Apple» анонсировала свой портативный компьютер Apple II весом 6 килограммов и размером с чемодан. Однако пышный лозунг «Apple II – навсегда», под которым проводилась рекламная кампания, оказался далеким от действительности – через 5 лет Apple II был снят с производства.



1990 – запущен орбитальный телескоп Хаббл.



2009 – General Motors официально анонсировало прекращение выпуска автомобилей «Pontiac» и ликвидацию торговой марки к 2010 году.



Именины отмечают: Антип, Иван, Мартын, Яков.