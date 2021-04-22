22.04.2021 06:01

Муждународный день Матери-Земли: события 22 апреля

Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) — день нашего общего уютного дома.

Праздник был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году.

Термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах, что он отражает зависимость между планетой, её экосистемами и человеком. Предлагая всем государствам-членам ООН, международным и неправительственным организациям отмечать «Международный день Матери-Земли», Генеральная Ассамблея обращает внимание на то, что этот праздник уже ежегодно отмечается во многих странах.

В северном полушарии День Земли отмечается весной, а в Южном полушарии — осенью. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды, и дает возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты.

Также в этот день...



22 апреля 1500 года в городе Порту-Сегуру бросил якорь корабль Педру Алвариша Кабрала – спустя 8 лет после того, как Христофор Колумб впервые добрался до берегов Америки. Отмечается как День открытия Бразилии.



1724 – родился Иммануил Кант, немецкий философ.



1838 – впервые пароход пересек Атлантический океан. В гавань Нью-Йорка прибыл английский корабль «Сириус». Он затратил на путешествие 18 дней и 10 часов и всего на несколько часов опередил конкурента – пароход «Грейт Вестерн», который ушел в море на четыре дня позже. В 1819 году океан пересекал американский корабль «Саванна», но на нем паровые двигатели были вспомогательным средством и большая часть плавания прошла под парусами.



1864 – Конгресс США принял закон, в соответствии с которым на всех американских банкнотах появилась надпись «In God We Trust».



1899 – родился Владимир Набоков, русский писатель.



1907 – родился Иван Ефремов, ученый-палеонтолог и писатель, корифей научной фантастики («Туманность Андромеды», «Час Быка», «Таис Афинская», дилогия «На краю Ойкумены»).



1937 – родился Джек Николсон, американский актер, сценарист и режиссер.



1943 – Альберт Хофманн делает первое сообщение о галлюциногенных свойствах ЛСД.



1952 – 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с испытания ядерной бомбы в Неваде.



1966 – родился Юрий и Владимир Торсуевы, они же Электроник и Сыроежкин в «Приключениях Электроника».



1969 – в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.



1972 – первые люди, пересекшие на гребной лодке Тихий океан, Сильвия Кук и Джон Файерфакс, прибыли в Австралию; они были в море в течение 362 дней.



1974 – родился Василий Вирастюк, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула «Самый сильный человек мира», неоднократный чемпион мира в силовом многоборье.



1982 – родился Кака (с ударением на второй слог), бразильский футболист с мировым именем.



1983 – немецкий журнал «Шпигель» начал публикацию дневников Гитлера (позже выяснилось, что это была подделка).



2011 – в Бирме нашли самую крупную морскую жемчужину.



В Харькове...



Главной святыней Покровского собора с 1844 года становится Озерянская икона Божьей Матери, которая на зимние месяцы переносится из Куряжа в Покровский монастырь. «В 1844 году преосвященный Иннкокентий выхлопотал у Св. Синода разрешение переносить ежегодно икону на зимние месяцы из Куряжа в Харьков. В виду этого установлены два крестных хода: один 30 сентября, когда икона переносится из Куряжа в Харьков, а другой 22 апреля, когда происходит перенос иконы из Харькова в Куряж…»



Именины отмечают: Антон, Вадим, Гавриил.