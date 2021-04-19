День подснежника: события 19 апреля

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
Свою историю праздник ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году.
Вообще в мире, в зависимости от климатической зоны, подснежники зацветают от января до апреля.
Сейчас насчитывают 20 видов этих нежных красавцев. Самый популярный – подснежник белоснежный, однако есть еще и византийский, греческий, кавказский. К сожалению, большинство видов подснежников занесено в Красную Книгу как исчезающий вид. И, похоже, уже традиционным стало отмечать появление подснежников операцией «Первоцвет».
Также в этот день...
В 1487 году родился Михаэль Штифель, немецкий математик. Ввел в арифметику знаки действий, а также открыл правило образования биномиальных коэффициентов.
1563 – в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца: печаталась первая русская датированная книга – «Апостол».
1587 – в инциденте, известном как «опаливание бороды Короля Испании», английский навигатор Фрэнсис Дрейк потопил Испанский флот в гавани Кадис.
1865 – принятие «Временных правил по делам печати». По этому закону цензура сохранялась лишь для брошюр и небольших сочинений. Толстые книги (свыше 160 страниц для отечественных и свыше 320 страниц для переводных изданий) могли выходить в свет без цензуры. Издатели книг отвечали перед судом, если в книгах содержалось что-либо противозаконное. Журналы и газеты также могли выходить без особого разрешения властей. Если в них появлялось что-либо «вредное» или противозаконное, то изданию объявлялось предостережение. После третьего подобного предостережения издание запрещалось.
1900 – родился Александр Птушко, советский кинорежиссер («Золотой ключик», «Новый Гулливер», «Руслан и Людмила»).
1902 – родился Вениамин Каверин, русский советский писатель, ставший одним из любимых авторов многих поколений благодаря роману «Два капитана», трилогии «Открытая книга» и др.
1903 – родился Элиот Несс, спецагент министерства юстиции США, в 26 возглавивший группу из девяти человек, которая сумела посадить за тюремную решетку Аль Капоне.
1906 – Пьер Кюри, величайший французский физик, один из создателей учения о радиоактивности, погиб, попав под колеса экипажа. Из дневника Кюри: «Вчера совершенно случайно какая-то женщина (по виду настоящая цыганка) предсказала мне смерть от экипажа. Разумеется, этому я не мог поверить, мой разум не позволяет верить в такие нелепости».
1919 – американский авиатор Лесли Лерой Ирвин совершил первый зарегистрированный прыжок-свободное падение из аэроплана с последующим раскрытием парашюта. Этот же пионер парашютизма знаменит еще одним поступком: именно он в 1931 году придумал дизайн «авиаторской» куртки-дубленки из овчины на молнии. В англоязычном мире она по сей день носит название «irvin» по имени своего создателя.
1928 – родился Алексис Корнер, английский блюзовый музыкант, открывший миру таких музыкантов как Мик Джаггер и Чарли Уоттс из «The Rolling Stones», Джинджер Бейкер и Джек Брюс из «Cream», Роберт Плант из «Led Zeppelin» и многих других.
1942 – родился Алан Прайс, вокалист и клавишник легендарной группы «Animals».
1961 – родилась Умка (Анна Герасимова), рок-бард, музыкант, поэт, литературовед, переводчик.
1965 – Гордоном Муром сформулирован так называемый «закон Мура», согласно которому количество транзисторов в кристалле микропроцессора удваивается каждые два года.
1968 – родилась Эшли Джадд, американская актриса («Флирт со зверем», «Липучка»).
1970 – со сборочного конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101», прозванный в народе «копейкой». Этот автомобиль оказался маленьким шедевром: ни до, ни после «копейки» сборщики так и не смогли создать таких долговечных автомобилей. Прототипом «копейки» был «ФИАТ-124». «Копейка» вскоре стала настоящим народным автомобилем. На момент начала производства ВАЗ-2101 являлся самым комфортабельным в своем классе, одним из наиболее современных и надежных отечественных автомобилей, что сделало обладание им признаком достатка и благополучия.
1971 – запуск первой советской орбитальной станции «Салют».
1978 – родился Джеймс Франко, американский актер («127 часов», «Человек-паук», «Восстание планеты обезьян», «Храбрые перцем»).
1979 – Кейт Хадсон, американская актриса («Как отделаться от парня за 10 дней», «Войны невест», «Жених напрокат»), дочь актрисы Голди Хоун.
1981 – родился Хейден Кристенсен, американский актер (Люк Скайуокер в последних эпизодах «Звездный войн»).
1985 – родилась Мария Машкова, российская актриса («Мама, не горюй», «Не родись красивой»).
1987 – родилась Мария Шарапова, российская теннисистка.
1987 – родилась Оксана Акиньшина, российская актриса («Сестры», «Волкодав», «Стиляги», «Самоубийцы»).
1987 – семья Симпсонов впервые появляется в «Шоу Трейси Ульман» с первой короткометражной серией под названием «Good night».
1999 – в Берлине состоялось официальное открытие Рейхстага как нового места заседаний парламента Германии
2000 – в Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.
2005 – конклав католических кардиналов в Ватикане избрал 265-го по счету папу римского. Им стал кардинал Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикт XVI. В феврале 2013-го он стал первым за 600 лет папой, отрекшимся от престола.
Именины отмечают: Григорий, Еремей (Иеремия), Иван, Павел.
День обещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
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