19.04.2021 06:31

День подснежника: события 19 апреля

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.

Свою историю праздник ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году.

Вообще в мире, в зависимости от климатической зоны, подснежники зацветают от января до апреля.



Сейчас насчитывают 20 видов этих нежных красавцев. Самый популярный – подснежник белоснежный, однако есть еще и византийский, греческий, кавказский. К сожалению, большинство видов подснежников занесено в Красную Книгу как исчезающий вид. И, похоже, уже традиционным стало отмечать появление подснежников операцией «Первоцвет».



Также в этот день...



В 1487 году родился Михаэль Штифель, немецкий математик. Ввел в арифметику знаки действий, а также открыл правило образования биномиальных коэффициентов.



1563 – в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца: печаталась первая русская датированная книга – «Апостол».



1587 – в инциденте, известном как «опаливание бороды Короля Испании», английский навигатор Фрэнсис Дрейк потопил Испанский флот в гавани Кадис.



1865 – принятие «Временных правил по делам печати». По этому закону цензура сохранялась лишь для брошюр и небольших сочинений. Толстые книги (свыше 160 страниц для отечественных и свыше 320 страниц для переводных изданий) могли выходить в свет без цензуры. Издатели книг отвечали перед судом, если в книгах содержалось что-либо противозаконное. Журналы и газеты также могли выходить без особого разрешения властей. Если в них появлялось что-либо «вредное» или противозаконное, то изданию объявлялось предостережение. После третьего подобного предостережения издание запрещалось.



1900 – родился Александр Птушко, советский кинорежиссер («Золотой ключик», «Новый Гулливер», «Руслан и Людмила»).



1902 – родился Вениамин Каверин, русский советский писатель, ставший одним из любимых авторов многих поколений благодаря роману «Два капитана», трилогии «Открытая книга» и др.



1903 – родился Элиот Несс, спецагент министерства юстиции США, в 26 возглавивший группу из девяти человек, которая сумела посадить за тюремную решетку Аль Капоне.



1906 – Пьер Кюри, величайший французский физик, один из создателей учения о радиоактивности, погиб, попав под колеса экипажа. Из дневника Кюри: «Вчера совершенно случайно какая-то женщина (по виду настоящая цыганка) предсказала мне смерть от экипажа. Разумеется, этому я не мог поверить, мой разум не позволяет верить в такие нелепости».



1919 – американский авиатор Лесли Лерой Ирвин совершил первый зарегистрированный прыжок-свободное падение из аэроплана с последующим раскрытием парашюта. Этот же пионер парашютизма знаменит еще одним поступком: именно он в 1931 году придумал дизайн «авиаторской» куртки-дубленки из овчины на молнии. В англоязычном мире она по сей день носит название «irvin» по имени своего создателя.



1928 – родился Алексис Корнер, английский блюзовый музыкант, открывший миру таких музыкантов как Мик Джаггер и Чарли Уоттс из «The Rolling Stones», Джинджер Бейкер и Джек Брюс из «Cream», Роберт Плант из «Led Zeppelin» и многих других.



1942 – родился Алан Прайс, вокалист и клавишник легендарной группы «Animals».



1961 – родилась Умка (Анна Герасимова), рок-бард, музыкант, поэт, литературовед, переводчик.



1965 – Гордоном Муром сформулирован так называемый «закон Мура», согласно которому количество транзисторов в кристалле микропроцессора удваивается каждые два года.



1968 – родилась Эшли Джадд, американская актриса («Флирт со зверем», «Липучка»).



1970 – со сборочного конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101», прозванный в народе «копейкой». Этот автомобиль оказался маленьким шедевром: ни до, ни после «копейки» сборщики так и не смогли создать таких долговечных автомобилей. Прототипом «копейки» был «ФИАТ-124». «Копейка» вскоре стала настоящим народным автомобилем. На момент начала производства ВАЗ-2101 являлся самым комфортабельным в своем классе, одним из наиболее современных и надежных отечественных автомобилей, что сделало обладание им признаком достатка и благополучия.



1971 – запуск первой советской орбитальной станции «Салют».



1978 – родился Джеймс Франко, американский актер («127 часов», «Человек-паук», «Восстание планеты обезьян», «Храбрые перцем»).



1979 – Кейт Хадсон, американская актриса («Как отделаться от парня за 10 дней», «Войны невест», «Жених напрокат»), дочь актрисы Голди Хоун.



1981 – родился Хейден Кристенсен, американский актер (Люк Скайуокер в последних эпизодах «Звездный войн»).



1985 – родилась Мария Машкова, российская актриса («Мама, не горюй», «Не родись красивой»).



1987 – родилась Мария Шарапова, российская теннисистка.



1987 – родилась Оксана Акиньшина, российская актриса («Сестры», «Волкодав», «Стиляги», «Самоубийцы»).



1987 – семья Симпсонов впервые появляется в «Шоу Трейси Ульман» с первой короткометражной серией под названием «Good night».



1999 – в Берлине состоялось официальное открытие Рейхстага как нового места заседаний парламента Германии



2000 – в Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.



2005 – конклав католических кардиналов в Ватикане избрал 265-го по счету папу римского. Им стал кардинал Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикт XVI. В феврале 2013-го он стал первым за 600 лет папой, отрекшимся от престола.



Именины отмечают: Григорий, Еремей (Иеремия), Иван, Павел.