13.04.2021 06:00

День рок-н-ролла: события 13 апреля

Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.

Историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.

В середине 20 века, вскоре после Второй мировой войны, люди стремились к покою и размеренной жизни. Потрясений никто не хотел. Отражением общественных настроений была музыка того периода – спокойная и сентиментальная, со сладкоголосым вокалом. На официальном музыкальном Олимпе США продвигалась идея оградить культуру белых от дикой культуры черных и создать добропорядочный образ респектабельного американца.



Наряду с официальной музыкой, в Америке жила и совсем другая – громкая, ритмичная, полная жизни – ритм-энд-блюз. Однажды вечером диск-жокей радиостанции Кливленда Алан Фрид взял на себя смелость «прокрутить» в эфире записи в стиле ритм-энд-блюза. А чтобы не шокировать «белую» публику, придумал ему другое название – «рок-н-ролл». Благодаря Алану Фриду, замаскированный ритм-энд-блюз зазвучал в полную силу, став доступным всем, независимо от цвета кожи.



Рок-н-ролл подарил миру таких замечательных исполнителей, как Эдди Кокран, Элвис Пресли, Карл Перкинс, Бадди Холли, Джэрри Ли Льюис, Чак Берри, Фэтс Домино. Несмотря на гонения и притеснения, зажигательный жанр долгие годы оставался популярным и любимым среди поклонников различного возраста и социального уровня.



Сегодня рок-музыка имеет множество направлений: от лёгкого танцевального рок-н-ролла до брутального агрессивного грайндкора. Тексты песен варьируют от непринуждённого и шутливого до мрачного, глубокого и философского. Часто рок-музыка противопоставляется поп-музыке, хотя явной границы между понятиями «рок» и «поп» не существует. Многие музыкальные явления балансируют на грани между ними.

Также в этот день...



В 1519 году родилась Екатерина Медичи, королева Франции.



1742 – в дублинском «Мюзик-холле» на Пасху была впервые исполнена оратория «Мессия» Георга Фридриха Генделя.



1743 – родился Томас Джефферсон, американский политический и общественный деятель, автор декларации независимости США.



1771 – родился Ричард Тревитик, английский изобретатель. Именно он первым создал паровую машину повышенного давления и построил первый паровоз.



1883 – родился Демьян Бедный (настоящее имя Ефим Алексеевич Придворов), поэт.



1887 – в Малом театре состоялась премьера первой в мире цыганской оперетты «Дети лесов», поставленная труппой Николай Ивановича Шишкина.



1895 – при раскопках Помпей был найден скелет, с легкой руки кого-то прозванный «античным скупым рыцарем». Впрочем, более меткого прозвища придумать было нельзя: скелет нашли лежащим среди горы сокровищ... Здесь были и великолепные браслеты, перстни, золотые цепочки, серебряный столовый сервиз из 108 предметов, среди которых – кубки, чаши, тарелки, ложки и даже ситечки. Более тысячи золотых монет невероятной нумизматической ценности сверкали, как только что отчеканенные. В целом же, мастерство изготовления этих ювелирных изделий потрясало. Найденные сокровища были тайно проданы французским Ротшильдам. Но, как это часто бывает, кто-то из дельцов, нагревших руки на сделке, проболтался. В итоге разгорелся скандал, но итальянские власти были уже бессильны вернуть себе ценности. Все эти сокровища оказались в Лувре.



1902 – в Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса.



1906 – родился Сэмюел Беккет, ирландский писатель, драматург, лауреат Нобелевской премии 1969 года.



1928 – В Киеве прошла премьера фильма Александра Довженко «Звенигора».



1934 – завершена операция по спасению терпящих бедствие в Арктике членов экипажа и пассажиров парохода «Челюскин». Уже через три дня летчики, принимавшие участие в операции, будут первыми удостоены свежеучрежденного звания Герой Советского Союза.



1943 – берлинское радио сообщило о найденных в Катынском лесу массовых захоронениях польских офицеров. Отдельно подчеркивалось, что расстрелы были проведены органами НКВД весной 1940 г. В 1990 г. В эфир ТАСС вышло сообщение, признающее ответственность НКВД за трагедию в Катынском лесу.



1952 – родился Александр Кутиков, экс-бас-гитарист группы «Машина времени».



1955 – родилась Ирина Хакамада, российский политический и государственный деятель, кандидат экономических наук, писатель, радиоведущая, телеведущая.



1963 – родился Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, семикратный олимпийский чемпион.



1971 – родилась Дина Корзун, российская актриса («Страна глухих», «Кука»).



1973 – родился Сергей «Шнур» Шнуров, российский рок-музыкант, лидер групп «Ленинград» и «Рубль».



1990 – Советский Союз официально признал свою ответственность за убийство в Катынском лесу (1940) нескольких тысяч польских офицеров (преступление, в котором ранее СССР обвинял нацистов.



1991 – группа «Londonbeat» возглавили американский чарт, на вершину хит-парада забралась их песня «Иьve Been Thinking About You».



1997 – в Северной Африке выпадает снег (при температуре 0 градусов по Цельсию).



2004 – состоялся первый за 12 лет после воссоединения выступление группы «Pixies».



2014 – правительство Украины объявило Антитеррористическую операцию на востоке Украины.



Именины отмечают: Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.