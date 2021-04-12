Всемирный день авиации и космонавтики: события 12 апреля

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.
Как праздник — День космонавтики — был установлен в Советском Союзе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.
Также в этот день...
12 (5) апреля 1242 года на льду Чудского озера произошла битва между новгородцами под предводительством Александра Невского и рыцарями Тевтонского ордена. Александр Невский разгромил немецких рыцарей. Битва вошла в историю под именем Ледового побоища.
1823 – родился Александр Островский, русский писатель, благодаря которому мы знаем до мельчайших подробностей быт, жизнь и нравы не только Замоскворечного, но и любого другого провинциального купечества. Александр Николаевич написал 47 пьес различных жанров – от трагедий до драматических этюдов. Все они представляют собой кладезь и образец русского языка. А уж «Луч света в темном царстве» – был неизменной темой школьного сочинения многих поколений.
1833 – житель Нью-Йорка Чарльз Гейлор запатентовал первый в США пожароустойчивый сейф. Конструкция состояла из двух железных шкафов, один из которых был помещен в другой. Между ними был сделан воздушный зазор. Изобретению было дано название «Саламандровый шкаф». Считалось, что именно саламандра обладает способностью выходить невредимой из огня.
1839 – родился Николай Пржевальский, русский исследователь Центральной Азии, путешественник, впервые описавший дикого верблюда, не менее дикую лошадь, и даже бесстрашно запечатлевший медведя-пищухоеда.
1919 – рабочие депо «Москва-Сортировочная» в выходной день бесплатно отремонтировали три паровоза. Почин был широко подхвачен, а в словаре появилось новое слово «субботник» – безвозмездный труд на благо страны.
1933 – родилась Монтсеррат Кабалье, испанская певица (сопрано). Прославилась в партии Нормы («Норма» Беллини). Мастер бельканто.
1939 – Джон Рой из Уила, гр. Эссекс, Великобритания, начал отращивать усы, и 12 апреля 1976 г. они имели наибольший размах – 1.89 м, оказавшись самыми длинными у англичан. Однако в 1984, принимая ванну, он случайно сел на ус и потерял 42 см. Чтобы выровнять усы, ему пришлось подрезать и второй.
1949 – родился Юрий Куклачев, клоун.
1954 – группа Comets записали винил с песней Rock around the clock. Основная часть музыковедов считают именно эту дату днем рождения рок-н-ролла.
1956 – родился Энди Гарсиа, американский актер и режиссер кубинского происхождения.
1961 – родился Юрий Гальцев, актер эстрады, юморист и просто человек – «резиновое лицо».
1971 – родилась Шеннен Догерти, американская актриса.
1979 – родился Клэр Дейнс, американская киноактриса («Звездная пыль», «Ромео + Джульетта»).
1981 – состоялся вывод на орбиту первого многоразового транспортного космического корабля «Колумбия» с космонавтами Янгом и Криппеном (США).
1988 – в США оформлен первый в стране патент на генетически выращенное животное. Онкомышь, созданная учеными гарвардского университета, в возрасте шести недель начинала болеть раком. Таким образом, ученые вывели «сырьевую базу» для опытов, не требующую прививания рака вручную.
1992 – Под Парижем открылся «Евро-Диснейленд».
1994 – впервые была запущена в действие программа по рассылке спама. С ее помощью супружеская адвокатская фирма «Canter & Siegel» из Аризоны разослала свою рекламу сразу 10 тысячам пользователей. Первая реакция «потребителя» была крайне негативной, однако владельцы других бизнесов считаться с ней не стали, и наступила эпоха мегаспама.
1994 – родилась Сирша Ронан, ирландская актриса («Искупление», «Милые кости», «Ханна. Совершенное оружие», «Гостья»).
2005 – Intel начала поставки двухъядерных процессоров Pentium 4 Extreme Edition 840.
Именины отмечают: Захар, Иван.
По гороскопу замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели. Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.
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