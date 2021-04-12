12.04.2021 06:00

Всемирный день авиации и космонавтики: события 12 апреля

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.

Как праздник — День космонавтики — был установлен в Советском Союзе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.

Также в этот день...



12 (5) апреля 1242 года на льду Чудского озера произошла битва между новгородцами под предводительством Александра Невского и рыцарями Тевтонского ордена. Александр Невский разгромил немецких рыцарей. Битва вошла в историю под именем Ледового побоища.



1823 – родился Александр Островский, русский писатель, благодаря которому мы знаем до мельчайших подробностей быт, жизнь и нравы не только Замоскворечного, но и любого другого провинциального купечества. Александр Николаевич написал 47 пьес различных жанров – от трагедий до драматических этюдов. Все они представляют собой кладезь и образец русского языка. А уж «Луч света в темном царстве» – был неизменной темой школьного сочинения многих поколений.



1833 – житель Нью-Йорка Чарльз Гейлор запатентовал первый в США пожароустойчивый сейф. Конструкция состояла из двух железных шкафов, один из которых был помещен в другой. Между ними был сделан воздушный зазор. Изобретению было дано название «Саламандровый шкаф». Считалось, что именно саламандра обладает способностью выходить невредимой из огня.



1839 – родился Николай Пржевальский, русский исследователь Центральной Азии, путешественник, впервые описавший дикого верблюда, не менее дикую лошадь, и даже бесстрашно запечатлевший медведя-пищухоеда.



1919 – рабочие депо «Москва-Сортировочная» в выходной день бесплатно отремонтировали три паровоза. Почин был широко подхвачен, а в словаре появилось новое слово «субботник» – безвозмездный труд на благо страны.



1933 – родилась Монтсеррат Кабалье, испанская певица (сопрано). Прославилась в партии Нормы («Норма» Беллини). Мастер бельканто.



1939 – Джон Рой из Уила, гр. Эссекс, Великобритания, начал отращивать усы, и 12 апреля 1976 г. они имели наибольший размах – 1.89 м, оказавшись самыми длинными у англичан. Однако в 1984, принимая ванну, он случайно сел на ус и потерял 42 см. Чтобы выровнять усы, ему пришлось подрезать и второй.



1949 – родился Юрий Куклачев, клоун.



1954 – группа Comets записали винил с песней Rock around the clock. Основная часть музыковедов считают именно эту дату днем рождения рок-н-ролла.



1956 – родился Энди Гарсиа, американский актер и режиссер кубинского происхождения.



1961 – родился Юрий Гальцев, актер эстрады, юморист и просто человек – «резиновое лицо».



1971 – родилась Шеннен Догерти, американская актриса.



1979 – родился Клэр Дейнс, американская киноактриса («Звездная пыль», «Ромео + Джульетта»).



1981 – состоялся вывод на орбиту первого многоразового транспортного космического корабля «Колумбия» с космонавтами Янгом и Криппеном (США).



1988 – в США оформлен первый в стране патент на генетически выращенное животное. Онкомышь, созданная учеными гарвардского университета, в возрасте шести недель начинала болеть раком. Таким образом, ученые вывели «сырьевую базу» для опытов, не требующую прививания рака вручную.



1992 – Под Парижем открылся «Евро-Диснейленд».



1994 – впервые была запущена в действие программа по рассылке спама. С ее помощью супружеская адвокатская фирма «Canter & Siegel» из Аризоны разослала свою рекламу сразу 10 тысячам пользователей. Первая реакция «потребителя» была крайне негативной, однако владельцы других бизнесов считаться с ней не стали, и наступила эпоха мегаспама.



1994 – родилась Сирша Ронан, ирландская актриса («Искупление», «Милые кости», «Ханна. Совершенное оружие», «Гостья»).



2005 – Intel начала поставки двухъядерных процессоров Pentium 4 Extreme Edition 840.



Именины отмечают: Захар, Иван.