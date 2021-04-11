11.04.2021 09:00

Международный День освобождения узников концлагерей: события 11 апреля

Сегодня Международный День освобождения узников концлагерей. 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.

Бухенвальд был одним из крупнейших нацистских концлагерей. Был создан в 1937 году в окрестностях Веймара, за 8 лет существования лагеря около 239 тысяч человек были его узниками, из них более 50 тысяч были замучены или казнены. За годы второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, из них 5 миллионов – граждане Советского Союза.

***

В этот день на Руси чествовали самое любимое в народе дерево – березу. Березу называли деревом жизни, здоровья и света. 11 апреля нужно было выходить в березовую рощу – слушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить: не началось ли движение сока. Сок заготавливала каждая семья. Из него варили сбитни с добавлением меда и приправ. Свежим березовым соком поили больных. Считалось, что этот напиток чистит кровь и выгоняет из желудка всякую немощь.



***



Ежегодно 11 апреля по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Эта дата отмечается в день рождения в 1755 году английского врача Джеймса Паркинсона. В 1812 году он первым назвал причиной смерти при аппендиците воспаление аппендикса, а через пять лет описал «дрожательный паралич», который ныне называют болезнью Паркинсона.



В дни, близкие к этой дате, в разных регионах Украины по инициативе специалистов, которые принимают участие в оказании помощи пациентам с этой тяжелой патологией, в первую очередь неврологов, проводятся встречи с больными и их родственниками.



Также в этот день...



В 1079 году по приказу польского короля был казнен краковский епископ Станислав, который позднее будет канонизирован и станет святым покровителем Польши.



1597 (по другим сведениям – 21 апреля) – в Варшаве казнили лидера украинских повстанцев Северина Наливайко.



1755 – родился Джеймс Паркинсон, английский врач. В 1812 году он первым назвал причиной смерти при аппендиците воспаление аппендикса, а через пять лет описал «дрожательный паралич», который ныне называют болезнью Паркинсона.



1857 – царь Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла. Также были утверждены Большой, Средний и Малый гербы Российской империи. Составленные согласно всем геральдическим правилам, они символизировали единство и могущество России.



1882 – в США запатентован один из первых будильников. Модель изобретения была не для слабых физически людей. В заданное время на спящего обрушивались два десятка деревянных блоков. История умалчивает, какого именно размера были бруски, но, судя по тому, что будильник не прижился, можно судить, что удовольствия такая утренняя процедура доставляла мало.



1894 – родился Эмиль Кио (наст. Гиршфельд-Ренард), иллюзионист, ставший зачинателем (во всех отношениях) целой династии советских фокусников.



1899 – Испания передала остров Пуэрто-Рико Соединённым Штатам Америки.



1909 – основан Тель-Авив – столица Израиля. Свое название город получил только год спустя.



1914 – родился Норман Мак-Ларен, канадский кинорежиссер и художник (родом из Шотландии), основоположник канадской мультипликации.



1915 – на экраны США вышел фильм с участием Чарли Чаплина «Бродяга», где впервые появился персонаж, ставший «визиткой» Чаплина.



1919 – в Париже в соответствии с Версальским мирным договором при Лиге Наций была создана Международная организация труда (МОТ), целью которой стало продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда.



1940 – в Ленинградском театре Комедии прошла премьера пьесы Евгения Шварца «Тень». Спектакль имел необыкновенный успех; да и по сей день актуальны многие пассажи Шварца из этой пьесы, например: «Человека легче всего съесть, когда он болен или уехал отдыхать».



1951 – английская полиция обнаружила похищенный в декабре 1950 года Скунский камень, национальную святыню Шотландии, с 1296 года хранящуюся в Вестминстерском аббатстве. Так, на секундочку: Скунский камень представляет собой большой блок песчаника весом 152 кг.



1953 – родился Эндрю Уайлс, американский математик, утерший нос всему человечеству, доказав последнюю теорему Ферма.



1954 – родился Валерий Гаркалин, актёр театра и кино, артист Московского театра Сатиры («Катала», «Ширли-мырли»).



1956 – на экраны страны вышла остросоциальная мультипликационная драма «Гадкий утенок» (экранизация одноименной сказки Г.Х. Андерсена).



1961 – Боб Дилан дебютировал в совместном концерте с Джоном Ли Хукером в Нью-Йорке.



1961 – родился Игорь Лихута, украинский продюсер и муж Таисии Повалий.



1963 – «The Beatles» выпустили сингл «From Me to You», который стал их первой песней, занявшей первое место в английском хит-параде.



1963 – на экраны вышла кинокомедия Алексея Мишурина и Николая Литуса «Королева бензоколонки» с Надеждой Румянцевой в главной роли.



1964 – на экраны вышел фильм Георгия Данелия «Я шагаю по Москве».



1968 – родился Сергей Лукьяненко, российский писатель фантаст, прославивший Дневной, Ночной и Сумеречный Дозоры.



1982 – статьей «Рагу из синей птицы» в «Комсомольской правде» начинается кампания травли русской рок-группы «Машина времени».



1990 – астрономы аризонской обсерватории назвали открытые ими четыре астероида именами членов легендарной британской группы «Битлз».



1992 – в Тихом океане выловили самую большую в мире барракуду весом 38.5 кг.



1998 – в Калифорнии американец Эдвин Сирко уложил 545 домино на одну вертикальную костяшку домино (мировой рекорд).



1999 – новозеландец Майк Морель установил мировой рекорд, читая лекцию на протяжении 25 часов подряд.



2001 – ученые обнаружили вирус шизофрении. Ученые установили, что частота встречаемости антител к вирусу в крови больше среди тех, кто страдает паническими расстройствами. Находят вирус и при синдроме хронической усталости. Обнадёживает лишь то, что некоторые исследователи сомневаются в достоверности результатов анализов.



2008 – в Вашингтоне в заново отстроенном здании открылся Музей журналистики и новостей – Newseum.



2008 — впервые за историю независимой Украины было определено 100 великих украинцев. Произошло это с 21:35 в прямом эфире телеканала «Интер»



2011 – произошёл взрыв на станции «Октябрьская» минского метрополитена. 15 человек погибли, 203 пострадали. Это единственный теракт за всю историю Минского метрополитена и второй в Минске за время истории независимой Белоруссии с 1991 года. Выявленные организаторы теракта приговорены к высшей мере наказания. Приговор приведён в исполнение.



Именины отмечают: Евстафий (Остап), Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.