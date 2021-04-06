06.04.2021 06:00

6 апреля – Всемирный день настольного тенниса

Всемирный день настольного тенниса (World Table Tennis Day) ещё очень молодой праздник – впервые он отмечался 6 апреля 2015 года. Но это не помешало ему сразу стать популярным практически во всём мире.

Инициаторами учреждения новой спортивной даты выступила Международная Федерация настольного тенниса (International Table Tennis Federation, ITTF) с целью популяризации данного вида спорта, его продвижения в разных странах, объединения людей, увлекающихся им, и, конечно же, пропаганды здорового образа жизни. А проведение праздника именно 6 апреля было приурочено к Международному дню спорта на благо развития и мира.

Настольный теннис (известный также как «пинг-понг») появился более века назад, а сегодня он является олимпийским видом спорта (с 1988 года). Это спортивная игра, основанная на перекидывании специального мяча ракетками на игровом столе с сеткой по определённым правилам. Целью игроков является достижение ситуации, когда противник не сможет отбить, или не правильно отобьёт, мяч.

По данным ITTF, профессионально настольным теннисом занимаются на всех обитаемых континентах – 226 стран являются членами Федерации (на 2017 год). Особой популярностью настольный теннис пользуется в Азии, где проживает около 4 миллиардов человек.

Но данный вид спорта очень популярен по всему миру не только в профессиональной спортивной среде, но и у простых обывателей. Ведь это, буквально, спорт для всех и каждого. Будучи очень доступной игрой, настольный теннис привлекает в ряды своих «поклонников» людей разных возрастов, пола, навыков или различных физических кондиций. Все они могут играть вместе, получая от игры много положительных эмоций. Так, и Томас Вайкерт, президент ITTF, по поводу учреждения нового праздника сказал, что «главной идеей является вовлечение в спорт как можно большего числа новых участников». А лозунгом Дня провозгласил: «Настольный теннис для всех и везде!».

Поэтому не удивительно, что даже в самый первый год празднования Дня настольного тенниса мероприятия, посвященные ему (турниры, мастер-классы, показательные выступления, вечеринки и другие акции), прошли буквально по всему миру. По данным ITTF, в них приняли участие более 50 стран Северной, Центральной и Южной Америки, Европы и Азии.

Также в этот день...

В 2016 году Нидерланды на консультативном референдуме отвергли ассоциации Украины и ЕС. Впоследствии это не стало помехой для ассоциации Украины и ЕС.

В 1994 году начало геноцида в Руанде, после того как экстремисты сбили самолет, на борту которого находились президенты Руанды Жювеналь Хабиаримана и Бурунди Сиприен Нтарьямира.

В 1992 году министры иностранных дел России, Украины, Румынии, Молдовы приняли совместную декларацию о прекращении огня в Приднестровье.

В 1985 году американец Уильям Шредер стал первым в мире человеком, которого выписали из больницы с искусственным сердцем.

В 1970 году во время пятого турне по США музыканты Led Zeppelin стали почетными гражданами города Мемфис.

В 1950 году секретным постановлением Совета Министров СССР спецпоселенцы стали считаться ссыльными навсегда.

В 1946 году часть Восточной Пруссии как Калининградская область вошла в состав СССР. Территорию Восточной Пруссии согласно Потсдамским соглашениям поделили Советский Союз и Польская Народная Республика. В 1995 году Россия, после репараций, в том числе и в качестве использования этих земель, по идее должна была начать процесс возвращения этой области её историческому владельцу - Германии, однако этого не произошло. Тоже самое касается и польской стороны.

В 1941 году немецко-итальянские войска начали военные действия против Королевства Югославия. В тот же день части вермахта перешли границы Греции, с осени 1940 она отражала итальянскую агрессию.

В 1919 году Красная Армия отвоевала Одессу у войск Антанты.

В 1919 году в Киеве прошел «День пролетарской культуры», первый массовый советский праздник.

В 1917 году после семи лет тюрьмы в Гуляйполе возвратился Нестор Махно.

В 1909 году американский офицер Роберт Пири первым в мире достиг Северного полюса.

В 1896 году в Афинах начались Олимпийские игры - традиционные для античной Греции соревнования, которые были запрещены полторы тысячи лет до этого римским императором Феодосием I. Их возрождение произошло благодаря инициативе барона Пьера де Кубертена. Первые Олимпийские игры современности с участием спортсменов из 13 стран открыл греческий король Георгий I в присутствии 60 000 зрителей.

В 1818 году в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда).

В 1748 году в Италии обнаружены руины Помпеи.

В 1722 году Петр I ввел налог на бороды в размере 50 рублей в год.

В 1327 году итальянский поэт Франческо Петрарка впервые встретил свою возлюбленную Лауру. Ей поэт посвятил свои сонеты.

В 610 году согласно мусульманскому учению, Коран был послан на Землю.

Родились

В 1945 году Боб Марли, ямайский музыкант, популяризировал музыку регги. 6 апреля - паспортная дата, поклонники празднуют же его день рождения 6 февраля.

В 1942 году Барри Левинсон, американский сценарист и режиссер, снявший фильмы «Человек дождя» и «Доброе утро, Вьетнам».

В 1890 году Антон Фоккер, голландский авиаконструктор, создатель немецких боевых самолетов.

В 1836 году Николай Склифосовский († 1904), украинский и российский хирург.

В 1810 году Филипп Генри Госсе, английский натуралист, изобретатель аквариума.

В 1671 году Жан-Батист Руссо, французский поэт-сатирик, автор эпиграмм.

Скончались

В 1992 году Айзек Азимов, американский писатель, профессор биохимии Бостонского университета, один из самых известных мастеров научной фантастики.

В 1829 году Абель Нильс Генрих, норвежский математик (Абелев интеграл, Абелева группа, Абелево многообразие и т.д.).

В 1520 году Рафаэль Санти, итальянский живописец, график, скульптор и архитектор эпохи Возрождения.

В 1199 году Ричард Львиное Сердце, английский король - во Франции от случайной стрелы погиб.

***

Именины отмечают: Артемон, Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков.