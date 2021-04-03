03.04.2021 09:00

Пати-день: события 3 апреля

3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.

Несмотря на весёлый характер праздника, он был создан с серьёзными намерениями. Дело в том, что идея организовать День пати пришла из фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта: повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество.

Этот роман вышел в свет в 1995 году, а уже 3 апреля 1996 года в США прошёл первый День вечеринок, который прошёл под девизом: «Вечеринка – это противоположность войны».



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В третий день цветеня (3 апреля) на Руси привечали пробуждение от зимней спячки Водяного, русалок и всей водной живности.



Этот праздник, даже, скорее, обряд, очень древний, зародившийся на Руси в период двоеверия. Иногда Водопол называют Переплутом, Днем Водяного, именинами Водяного или Никитой Водополом.



В этот день в полночь рыболовы приходили к воде полакомить и задобрить дедушку-Водяного. Говорят, что в качестве угощения рыбаки топили лошадь, приговаривая: «Вот тебе, дедушка, гостинец на новоселье: люби да жалуй нашу семью». Правда, жадничали: для этого случая покупали у цыган самую негодную лошадь. В некоторых областях рыболовы наделяют Водяного гостинцем, выливая в реку масло.



Также в этот день...



В 1829 году Джеймс Каррингтон получил патент на кофемолку.



1860 – в США открылась регулярная трансконтинентальная почтовая служба «Пони-экспресс».



1879 – София провозглашена столицей Болгарии.



1885 – Готтлиб Даймлер получил немецкий патент на одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с водяным охлаждением.



1918 – родился Олесь (Александр) Гончар, украинский советский писатель, свыше 20 лет руководил Союзом украинских журналистов. Академик НАН Украины, он стал известен даже на мировом уровне. В 1990 его избрали доктором литературы Альбертского университета, а в 1993-м присвоили почетное звание «Интеллектуала мира».



1920 – родился Юрий Нагибин, русский писатель и сценарист.



1924 – родился Марлон Брандо, американский актер. Он восемь раз номинировался на приз «Оскар», и дважды таки завоевал почетную награду.



1928 – рукопись «Алисы в Стране Чудес» продали американскому покупателю за 15 400 фунтов стерлингов (75 260 долларов).



1932 – русский хирург Юрий Юрьевич Вороной проводит первую в мире операцию по пересадке почки.



1948 – президент США Гарри Трумэн утвердил план Маршалла, по которому 17 европейским странам, согласившимся принять участие в проекте, в течение 4 лет будет предоставлено 13.15 млрд. долларов (5% валового национального продукта США). Проект позволит в кратчайший срок оздоровить экономику стран-участниц. Позже британский историк А. Тойнби назовет план Маршалла «выдающимся достижением нашего времени». СССР от участия в проекте отказался.



1948 – родился Валентин Дикуль, врач, автор методики реабилитации больных со спинномозговыми травмами.



1948 – родился Владимир Носик, советский российский актер театра и кино.



1958 – родился Алек Болдуин, американский актер. Два его брата – тоже известные киноактеры, а женой была знаменитая Ким Бессинджер.



1961 – родился Эдди Мэрфи, американский комедийный киноактер.



1966 – советская автоматическая станция Луна-10 впервые в мире вышла на орбиту вокруг Луны.



1967 – состоялась премьера фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».



1968 – состоялась премьера фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея: 2001 год». Впоследствии фильм был признан лучшим в истории мирового кино в жанре кинофантастики.



1968 – родился Джейми Хьюлетт, английский художник комиксов и дизайнер. Создатель известных образов «Танкистки» (Tank Girl) и группы Gorillaz.



1973 – был введен штрих-код: сначала в США, после и во всем мире. Первым товаром со штрих-кодом была жевательная резинка «Wrigley`s».



1976 – состоялось первое вручение французского «Сезара», европейского аналога «Оскара».



1982 – родилась Коби Смолдерс, канадская актриса («Как я встретил вашу маму», «Мстители»).



1986 – родилась Аманда Байнс, американская актриса («Чего хочет девушка», «Отличница легкого поведения»).



1987 – на женевском аукционе ювелирная коллекция герцогини Виндзорской продана за рекордную цену – 31 380 197 фунтов стерлингов.



1990 – над Львовской ратушей впервые в Украине официально поднимается сине-желтый флаг.



2000 – самый богатый человек планеты Билл Гейтс из-за резкого падения акций «Майкрософта» теряет 12 млрд долларов, при этом устанавливая рекорд – его состояние уменьшалось на 4.7 млн в секунду.



2007 – французский скоростной электропоезд V150 установил новый рекорд скорости для пассажирских поездов – 574,8 км/ч.



2017 – произошел теракт-взрыв в Петербургском метро, в результате которого погибли 14 человек, ранены 45 и пострадали более 50 человек.



Именины отмечают: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.