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31.03.2021  06:00   

День бэкапа: события 31 марта

Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.

Резервное копирование – это создание копии данных на носителе (жестком диске, флеш-карте, CD-диске и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.

День бэкапа был установлен по инициативе пользователей сайта социальных новостей Реддит и неслучайно был назначен на 31 марта. В компьютерной среде известны случаи потери информации именно 1 апреля (вот такие «шуточки») – существует даже целая группа первоапрельских вирусов, которые активизируются именно в этот день. Результат их нещадного действия – сбой в работе системы или потеря информации.

Также в этот день...

В 1596 году родился Рене Декарт, французский философ, математик, физик.

1732 – родился Франц Йозеф Гайдн, австрийский композитор, представитель венской классической школы музыки. Плодовитость его потрясает: за 77 лет своей жизни он написал 104 симфонии, 83 квартета, 52 сонаты и оратории, 14 месс.

1872 – родился Сергей Дягилев, российский балетмейстер. Благодаря организованным им Русским сезонам русское искусство в начале ХХ века стало чрезвычайно популярно за рубежом.

1882 – родился Корней Чуковский (Николай Корнейчуков), один из лучших отечественных детских писателей. Созданные его фантазией Доктор Айболит, очаровательный злодей Бармалей, Мойдодыр, Бибигон обожаемый каждым ребенком стран ех-СССР. Чуковский умело избегал унылого морализаторства, его книги парадоксальны, необычны, но невероятное и фантастическое в них кажется вполне реальным. А самый реалистический образ – Тараканище (подозрительно похожий на Сталина).

1889 – состоялось официальное открытие Эйфелевой башни, которая ныне является одним из символов Парижа.

1896 – Уиткомб Джадсен из Чикаго изобрел новую застежку, названную «молнией».

1900 – в американской общенациональной газете Saturday Evening Post появилась первая реклама автомобилей. Одна филадельфийская компания поместила его под девизом «Автомобили, которые приносят удовлетворение».

1923 – В Нью-Йорке прошел первый танцевальный марафон. Победительницей стала Алма Каммингс, продержавшаяся на ногах 27 часов.

1938 – родился Александр Збруев, актер театра и кино. Снимался в фильмах «Батальоны просят огня», «Два билета на дневной сеанс», «Большая перемена», «Успех», «Ты у меня одна».

1943 – родился Кристофер Уокен, американский актер («Взрыв из прошлого», «Сонная лощина», «Поймай меня, если сможешь», «Пророчество»).

1948 – родился Владимир Винокур, артист эстрады, пародист.

1954 – родилась Лайма Вайкуле, эстрадная певица.

1963 – родился Гарик Кричевский, автор-исполнитель шансона.

1966 – с космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Молния», которая вывела на траекторию полета к Луне советскую автоматическую межпланетную станцию Луна-10.

1967 – после решения Франции о выходе из военной организации НАТО штаб-квартира организации была переведена из Парижа в столицу Бельгии Брюссель.

1967 – Джими Хендрикс впервые сжег свою гитару во время концерта. Зрители, собравшиеся в лондонском Финсбери Парк, обезумели. Несмотря на полученный ожог руки, Джими впоследствии пришлось заканчивать многие концерты таким же образом.

1971 – родился Эван Макгрегор, американский актер шотландского происхождения («Звездные войны», «Мулен Руж», «Ангелы и демоны»).

1972 – родилась Алена Бабенко, российская актриса («Водитель для Веры», «Инди», «На море»).

1973 – в хит-параде журнала Billboard впервые появился альбом The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd и оставался там в течение 14 лет.

1993 – во время съемок эпизода фильма «Ворон» случайно погиб американский актер Брэндон Брюс Ли, сын Брюса Ли.

1994 – СНГ получает в ООН статус наблюдателя.

1997 – в возрасте шестнадцать с половиной лет швейцарка Мартина Хингис становится самой юной теннисисткой, возглавившей рейтинг WTA.

1999 – выходит в свет один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов – «Матрица».

2005 – группой астрономов во главе с профессором Майклом Брауном была открыта карликовая планета Макемаке.

2017 – на аэродроме Святошин в Киеве совершил первый полёт самолёт Ан-132D, разрабатываемый АНТК «Антонов».

Именины отмечают: Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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