28.03.2021 09:00

Переход на летнее время: события 28 марта

Сегодня в 3 часа ночи стрелки часов в Украине перевели на час вперед.

Впервые «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят более чем в 110 странах мира, в том числе в США, Канаде, большинстве стран ЕС, Турции, Израиле, Иране.



В то же время 161 страна мира отказалась от использования «летнего» времени. Среди них – Китай, Япония, Индия.



Кстати, чтобы не путаться, в какую сторону переводить стрелку, достаточно запомнить простую ассоциацию: Весной стрелки крутим Вперед, Осенью – Обратно.

Также в этот день...

В 1483 году родился Рафаэль Санти, итальянский художник и архитектор («Сикстинская мадонна», собор святого Петра, росписи Ватиканского дворца).



1709 – день рождения саксонского фарфора. 28 марта 1709 года немецкий алхимик Иоганн Бетгер передал придворной канцелярии курфюрста Aвгуста Саксонского записи о своих заключительных опытах по получению фарфора. По качеству полученный им фарфор не уступал китайскому.



1776 – основан Большой театр, в этот день князь Петр Урусов вместе с антрепренером Мэддоком получили правительственную привилегию на содержание в Москве постоянной труппы с обязательством построить театр, в котором можно было бы ставить оперные, балетные и драматические спектакли.



1797 – в США запатентована стиральная машина.



1837 – Чикаго официально зарегистрирован как город.



1842 – состоялся первый концерт Венского филармонического оркестра.



1845 – родился Павел Голубицкий, изобретатель. Свой первый оригинальный телефон (телефон-вибратор) он создал в 1878 году. В последующие годы получил еще ряд патентов, разработал систему центральной телефонной станции, позволившую организовать телефонные сети больших городов. Голубицкий был пионером внедрения телефонной связи на железнодорожном транспорте, сконструировав специальную переносную микротелефонную станцию облегченного типа для связи станций с поездами во время их остановок в пути.



1849 – франкфуртское Национальное собрание приняло имперскую Конституцию, предусматривавшую создание Германской империи.



1857 – в Петербурге открыта первая в России женская гимназия.



1891 – состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике.



1898 – родился Илья Дубинский, украинский писатель, узник ГУЛАГа.



1900 – родился Пантелеймон Норцов, оперный и камерный певец, певший в оперных театрах Киева и Харькова и 27 лет в Большом театре СССР. Его сильный баритон большого диапазона, светлого серебристого тембра, особенно хорошо звучал в партии Евгения Онегина, принесшей ему невероятный успех. Онегина он исполнил свыше 600 раз.



1910 – в Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.



1925 – родился Дмитрий Гнатюк, украинский певец (баритон), главный режиссер Киевского театра оперы и балета (с 1988 г.), депутат Верховной Рады. Особым успехом пользовалось его исполнение украинских народных песен. Никита Хрущев расплакался на одном из выступлений певца и повелел дать 35-летнему Гнатюку звание народного артиста СССР.



1925 – родился Иннокентий Смоктуновский, русский актер театра и кино. Всенародная слава пришла к Смоктуновскому после исполнения ролей Гамлета в шедевре Григория Козинцева («Гамлет») и вора-гуманиста Деточкина в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».



1930 – Михаил Афанасьевич Булгаков, доведенный до отчаяния нападками «пролетарских» критиков, да и всей окружающей жизнью, обратился с отчаянным письмом к правительству СССР. «Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в отечестве, великодушно отпустить на свободу».



1930 – в Турции вместо греческих названий городов Константинополя и Ангоры были утверждены официальные турецкие названия – Стамбул и Анкара.



1933 – родился Александр Митта, кинорежиссер («Звонят, откройте дверь», «Экипаж», «Граница. Таежный роман»).



1940 – американские ученые объявили об открытии нового изотопа урана – плутония-239.



1940 – в СССР состоялся первый полет опытного истребителя И-301.



1971 – на Волжском автозаводе начался выпуск автомобиля «Жигули». Отметим, что на авторынке торговая марка «Жигули» была достаточно быстро заменена на LADA, так как в ряде европейских стран слово «Жигули» потребители ассоциировали с сомнительным словом жиголо, а в Венгрии оно вообще соответствовало нецензурной брани.



1981 – родилась Джулия Стайлз, американская актриса («Ультиматум Борна», «Идентификация Борна», «Превосходство Борна», «10 причин моей ненависти», «Улыбка Моны Лизы»).



1986 – родилась Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта), американская певица, обладательница 5 премий Грэмми, королева эпатажа и гламура.



1991 – более 100 тысяч сторонников Ельцина устроили демонстрацию в Москве, нарушив запрет правительства. По приказу М. Горбачева в Москву введены войска.



1993 – вспышка сверхновой звезды SN 1993J в галактике M81. В то время она была второй по яркости сверхновой, наблюдаемой в двадцатом веке. Первой сверхновой была SN 1987A, которая взорвалась в соседней галактике Большое Магелланово Облако в 1987 году.



2008 – Украинская Википедия достигла размера 100 000 статей.



Именины отмечают: Александр, Денис, Дмитрий.