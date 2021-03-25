25.03.2021 06:00

День СБУ: события 25 марта

25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.

Служба безопасности Украины осуществляет большую работу по борьбе с терроризмом и наркобизнесом, нелегальной миграцией. Для успешного проведения таких операций налажены контакты с Интерполом, зарубежными правоохранительными органами.

Служба безопасности согласно со своей компетенцией противодействует разворовыванию государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах, хищению или противоправному использованию бюджетных средств, осуществляет контрразведывательную работу в финансовой и кредитно-банковских системах, в сферах приватизации, внешнеэкономической деятельности.



С учетом поставленных задач Служба делает все, чтобы обеспечить гражданский мир и согласие в Украине и, чтобы результаты ее работы отвечали надеждам соотечественников.



На сегодня структура СБУ выглядит следующим образом: центральное управление, региональные органы, Антитеррористический центр и учебные заведения (Национальная академия СБУ и Институт подготовки юридических кадров для СБУ Национальной юридической академии Украины им.Я.Мудрого).



Центральное управление СБУ отвечает за состояние государственной безопасности, координирует и контролирует деятельность других органов СБУ. В его состав входят аппарат председателя СБУ и функциональные подразделения (департаменты):- контрразведки;

- защиты национальной государственности;

- контрразведывательной защиты экономики государства;

- борьбы с коррупцией и организованной преступностью;

- борьбы с терроризмом и защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов;

- досудебного следствия;

- охраны государственной тайны;

- оперативно-технических мероприятий;

- оперативного документирования;

- связи;

- организационных, информационно-аналитических, кадровых, правовых, хозяйственного, финансового и других видов обеспечения оперативно-служебной деятельности СБУ.



По инициативе ООН сегодня отмечается два правозащитных Дня:



Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести. Отмечается ежегодно 25 марта в годовщину похищения журналиста Алека Коллетта, который работал на Ближневосточное агентство Организации объединенных наций и помогал палестинским беженцам. Вооруженные бандиты напали на Коллетта и увезли в неизвестном направлении в 1985 году. К сожалению, живым журналиста больше никто не видел. В 2009 году останки Алека Коллетта были обнаружены в Ливане, в долине реки Бекаа.



Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Трансатлантическая работорговля, продолжавшаяся 400 лет, стала самым массовым в истории человечества насильственным перемещением людей на большое расстояние. По оценкам ЮНЕСКО, в ту эпоху из Африки было вывезено 25–30 миллионов человек. Невольников заковывали в кандалы и доставляли в страны Северной и Южной Америки. За четыре столетия дно Атлантического океана превратилось в общую могилу миллионов людей, не переживших трудный путь. Кроме того, миллионы человек умерли после прибытия в пункт назначения – от мучений и непосильного рабского труда.

Также в этот день...



В 421 году, согласно легенде, была основана Венеция.



1811 – в период наполеоновских войн континентальная Европа оказалась отрезанной от Вест-Индии, поставлявшей производимый из сахарного тростника сахар. В этот день император Наполеон Бонапарт издал декрет о выделении 80 000 акров земли для выращивания сахарной свеклы и о подготовке специалистов и строительстве заводов для получения сахара из свеклы, а также выделил значительные субсидии для стимулирования крестьян, выращивавших свеклу. К 1814 году 40 небольших заводов производили сахар в нескольких странах. После свержения Наполеона отрасль оказалась в упадке, но вскоре во многих странах свекла стала главным сырьем при производстве сахара.



1829 – родился Александр Герцен, русский революционер, писатель, философ и внебрачный сын богатого помещика Яковлева. Среди важнейших заслуг Герцена – написанный им шедевр мировой классики, автобиография «Былое и думы» и роман-вопрос, над разрешением которого всю свою историю мучается Россия, «Кто виноват?».



1857 – впервые фотографируется солнечное затмение.



1947 – родился сэр Элтон Джон (настоящее имя Реджинальд Кеннет Дуайт), английский певец и композитор.



1950 – родился Борис Бурда, знаток, кулинар и бард.



1954 – в США изобретен цветной телевизор. Его экран был с диагональю 30 сантиметров. Стоимость нового чуда техники составляла тысячу долларов.



1956 – родился Ефим Шифрин, актер и артист эстрады, создатель и художественный руководитель «Шифрин-Театра».



1957 – в зале Горациев и Куриациев римского дворца Киджи на Капитолийском холме в Риме главы Бельгии, Западной Германии (ФРГ), Франции, Италии, Люксембурга и Нидерландов заключили договор об образовании Европейского экономического сообщества («Общего рынка») и Европейского сообщества по атомной энергии («Евроатом»).



1965 – родилась Сара Джессика Паркер, американская актриса, знающая все о сексе в большом городе.



1974 – на экраны вышел фильм Василия Шукшина «Калина красная».



1976 – родился Владимир Кличко, украинский боксёр-тяжеловес, олимпийский чемпион 1996 года, чемпион мира среди профессионалов по версии WBO.



1983 – на телешоу «Motown 25: Yesterday, Today, Forever», Майкл Джексон продемонстрировал «лунную походку».



1988 – австралиец Невилл Паттен соорудил самый маленький в мире велосипед – его колеса были диаметром меньше 2-х см.



1992 – Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», которым были определены основные задачи для украинской спецслужбы.



1993 – создано центральное бюро Интерпола Украины.



1997 – у берегов Эквадора обнаружен легендарный морской клад затонувшего в 1654 году испанского галеона «La Capitana», который шел из Южной Америки в Испанию с большим грузом награбленного у инков золота и серебра.



2011 – Папа Римский подтвердил выбор нового предстоятеля УГКЦ. Им стал Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук.



2013 – в центре Парижа полицейские применили слезоточивый газ против участников митинга протеста за отмену закона о легализации однополых браков во Франции. Задержано 96 манифестантов, 6 из которых арестованы. По данным полиции, на демонстрацию вышли около 300 000 человек.



Именины отмечают: Григорий, Семен, Феофан.