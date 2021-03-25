День СБУ: события 25 марта

25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
Служба безопасности Украины осуществляет большую работу по борьбе с терроризмом и наркобизнесом, нелегальной миграцией. Для успешного проведения таких операций налажены контакты с Интерполом, зарубежными правоохранительными органами.
Служба безопасности согласно со своей компетенцией противодействует разворовыванию государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах, хищению или противоправному использованию бюджетных средств, осуществляет контрразведывательную работу в финансовой и кредитно-банковских системах, в сферах приватизации, внешнеэкономической деятельности.
С учетом поставленных задач Служба делает все, чтобы обеспечить гражданский мир и согласие в Украине и, чтобы результаты ее работы отвечали надеждам соотечественников.
На сегодня структура СБУ выглядит следующим образом: центральное управление, региональные органы, Антитеррористический центр и учебные заведения (Национальная академия СБУ и Институт подготовки юридических кадров для СБУ Национальной юридической академии Украины им.Я.Мудрого).
Центральное управление СБУ отвечает за состояние государственной безопасности, координирует и контролирует деятельность других органов СБУ. В его состав входят аппарат председателя СБУ и функциональные подразделения (департаменты):- контрразведки;
- защиты национальной государственности;
- контрразведывательной защиты экономики государства;
- борьбы с коррупцией и организованной преступностью;
- борьбы с терроризмом и защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов;
- досудебного следствия;
- охраны государственной тайны;
- оперативно-технических мероприятий;
- оперативного документирования;
- связи;
- организационных, информационно-аналитических, кадровых, правовых, хозяйственного, финансового и других видов обеспечения оперативно-служебной деятельности СБУ.
По инициативе ООН сегодня отмечается два правозащитных Дня:
Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести. Отмечается ежегодно 25 марта в годовщину похищения журналиста Алека Коллетта, который работал на Ближневосточное агентство Организации объединенных наций и помогал палестинским беженцам. Вооруженные бандиты напали на Коллетта и увезли в неизвестном направлении в 1985 году. К сожалению, живым журналиста больше никто не видел. В 2009 году останки Алека Коллетта были обнаружены в Ливане, в долине реки Бекаа.
Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Трансатлантическая работорговля, продолжавшаяся 400 лет, стала самым массовым в истории человечества насильственным перемещением людей на большое расстояние. По оценкам ЮНЕСКО, в ту эпоху из Африки было вывезено 25–30 миллионов человек. Невольников заковывали в кандалы и доставляли в страны Северной и Южной Америки. За четыре столетия дно Атлантического океана превратилось в общую могилу миллионов людей, не переживших трудный путь. Кроме того, миллионы человек умерли после прибытия в пункт назначения – от мучений и непосильного рабского труда.
Также в этот день...
В 421 году, согласно легенде, была основана Венеция.
1811 – в период наполеоновских войн континентальная Европа оказалась отрезанной от Вест-Индии, поставлявшей производимый из сахарного тростника сахар. В этот день император Наполеон Бонапарт издал декрет о выделении 80 000 акров земли для выращивания сахарной свеклы и о подготовке специалистов и строительстве заводов для получения сахара из свеклы, а также выделил значительные субсидии для стимулирования крестьян, выращивавших свеклу. К 1814 году 40 небольших заводов производили сахар в нескольких странах. После свержения Наполеона отрасль оказалась в упадке, но вскоре во многих странах свекла стала главным сырьем при производстве сахара.
1829 – родился Александр Герцен, русский революционер, писатель, философ и внебрачный сын богатого помещика Яковлева. Среди важнейших заслуг Герцена – написанный им шедевр мировой классики, автобиография «Былое и думы» и роман-вопрос, над разрешением которого всю свою историю мучается Россия, «Кто виноват?».
1857 – впервые фотографируется солнечное затмение.
1947 – родился сэр Элтон Джон (настоящее имя Реджинальд Кеннет Дуайт), английский певец и композитор.
1950 – родился Борис Бурда, знаток, кулинар и бард.
1954 – в США изобретен цветной телевизор. Его экран был с диагональю 30 сантиметров. Стоимость нового чуда техники составляла тысячу долларов.
1956 – родился Ефим Шифрин, актер и артист эстрады, создатель и художественный руководитель «Шифрин-Театра».
1957 – в зале Горациев и Куриациев римского дворца Киджи на Капитолийском холме в Риме главы Бельгии, Западной Германии (ФРГ), Франции, Италии, Люксембурга и Нидерландов заключили договор об образовании Европейского экономического сообщества («Общего рынка») и Европейского сообщества по атомной энергии («Евроатом»).
1965 – родилась Сара Джессика Паркер, американская актриса, знающая все о сексе в большом городе.
1974 – на экраны вышел фильм Василия Шукшина «Калина красная».
1976 – родился Владимир Кличко, украинский боксёр-тяжеловес, олимпийский чемпион 1996 года, чемпион мира среди профессионалов по версии WBO.
1983 – на телешоу «Motown 25: Yesterday, Today, Forever», Майкл Джексон продемонстрировал «лунную походку».
1988 – австралиец Невилл Паттен соорудил самый маленький в мире велосипед – его колеса были диаметром меньше 2-х см.
1992 – Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», которым были определены основные задачи для украинской спецслужбы.
1993 – создано центральное бюро Интерпола Украины.
1997 – у берегов Эквадора обнаружен легендарный морской клад затонувшего в 1654 году испанского галеона «La Capitana», который шел из Южной Америки в Испанию с большим грузом награбленного у инков золота и серебра.
2011 – Папа Римский подтвердил выбор нового предстоятеля УГКЦ. Им стал Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук.
2013 – в центре Парижа полицейские применили слезоточивый газ против участников митинга протеста за отмену закона о легализации однополых браков во Франции. Задержано 96 манифестантов, 6 из которых арестованы. По данным полиции, на демонстрацию вышли около 300 000 человек.
Именины отмечают: Григорий, Семен, Феофан.
Скорее всего, сегодня вам будет некогда обращать внимание на свое здоровье. Будьте внимательнее, ваш организм будет больше обычного подвержен влиянию вирусов.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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