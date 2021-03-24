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24.03.2021  06:00   

День борьбы с туберкулезом: события 24 марта

Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.

День направлен на повышение уровня осведомленности общества о туберкулезе – болезни, поддающейся профилактике.

История праздника связана с датой 24 марта 1882 года. В этот день талантливый немецкий ученый Роберт Кох заявил об открытии им бациллы, вызывающей туберкулез, что сделало реальным обнаружение и лечение этого заболевания. Мировое сообщество решило отметить этот факт, и спустя пару десятилетий Роберт Кох получил нобелевскую премию по медицине.

Несмотря на исследования Коха, болезнь победить так и не удалось, поэтому в 1993 году Всемирная Организация Здравоохранения официально признала болезнь бедствием. Согласно страшной статистики ежегодно от напасти умирает полтора миллиона человек, причем, основная часть жертв населяет страны третьего мира.

День борьбы с туберкулезом должен не просто напугать, заставить человека в страхе прибегать в медицинские учреждения и проходить регулярные обследования, но и знать, что болезнь излечима, а значит опускать руки не стоит.

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В 2010 году ООН учредила Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. День в календаре был выбран в честь Оскара Арнульфо Ромеро-и-Гальдамеса – архиепископа Сан-Сальвадора. Монсеньер Ромеро выступал против бедности, социального неравенства, убийств и пыток. За свои взгляды архиепископ подвергался нападкам со стороны приверженцев радикальных течений и, в конце концов, был убит. Это случилось 24 марта 1980 года.

Также в этот день...

В 1782 году родился Орест Кипренский, знаменитый русский художник-портретист, представитель романтизма.

1802 – английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.

1822 – англичанин Уильям Черч первым запатентовал типографскую наборную машину.

1890 – американский врач Джон Рок изобрел противозачаточные пилюли.

1891 – родился Сергей Вавилов, советский физик, академик, основатель научной школы физической оптики в СССР.

1894 – родился Гарри Гудини, знаменитый американский иллюзионист.

1896 – А. С. Попов осуществил в Русском физико-химическом обществе первую в мире передачу радиосигнала.

1898 – продан первый американский автомобиль. Модель «Уинтон» за 1000 долларов приобрел горный инженер Роберт Эллисон.

1900 – родился Иван Козловский, великий русский певец-тенор.

1906 – родилась эстрадная певица Клавдия Ивановна Шульженко.

1911 – родился Джозеф Барбера, американский аниматор, художник мультипликации, создатель историй про Тома и Джерри.

1935 – В Харькове состоялось торжественное открытие памятника Т.Г. Шевченко. «К двум часам дня к памятнику, у которого выстроились в почетном карауле шеренги красноармейцев, подошли многочисленные колонны из всех районов индустриального Харькова. <...> Под звуки «Интернационала» и орудийные залпы салюта с памятника спадает покрывало. Объединенный хор в 300 человек исполняет шевченковский «Заповіт».

1947 – родилась Светлана Тома, советская молдавская актриса («Табор уходит в небо»).

1972 – состоялась премьера фильма «Крестный отец» – одного из лучших шедевров мирового кинематографа.

1973 – родился Джим Парсонс, американский актер, известный по роли молодого доктора наук Шелдона Купера в комедийном сериале «Теория большого взрыва».

1975 – официальным символом Канады признан бобер.

1985 – финская лыжница Сиско Кайнулайсен установила мировой рекорд для женщин, пройдя за сутки на лыжах 330 км.

1988 – в Шотландии построен самый длинный замок из песка – длиной 8 км 325 м.

2001 – выход первого релиза Mac OS X (Гепард).

2003 – взвешена дальняя черная дыра.

Именины отмечают: Алексей, Василий, Георгий, Ефим, Иван, Сабина.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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